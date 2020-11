La saga cinématographique Fantastic Beasts a perdu son magicien noir. Ce vendredi, Johnny Depp (l’interprète du malicieux Gellert Grindelwald) a annoncé via les réseaux sociaux son départ de la franchise, ce qui a suscité beaucoup d’indignation sur Twitter. Cependant, les réactions enflammées ne concernent pas l’acteur, mais (en partie) le studio qui lui aurait apparemment demandé de démissionner volontairement du monde magique, dans le cadre de conflits juridiques et de plaintes contre lui pour violence domestique.

Dans un premier temps, voyez ci-dessous quelques tweets couverts de regret en raison de l’impossibilité de revoir Depp comme le principal antagoniste des Animaux fantastiques, il y a des fans qui ne peuvent pas imaginer un autre acteur à la place de Grindelwald.

Fantastic Animals sans Johnny Depp n’est pas Fantastic Animals. La décision que Warner a prise est tout simplement stupide et tout ce qu’ils accomplissent est de ruiner une partie de Harry Potter que tous les Potterhead aiment … Il sera toujours le seul Grindelwald #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/kSDmGPMBUa – 🖤 Maka 🖤 (@maka_gr) 6 novembre 2020

Johnny Depp a annoncé sa démission dans la matinée de ce vendredi 6 novembre, à travers une lettre partagée sur son compte Instagram officiel. Dans la lettre, il a évoqué le procès en diffamation que l’acteur a intenté contre le journal The Sun, après avoir publié un article en 2018 faisant référence au candidat aux Oscars comme «batteur d’épouse» (sur la base de témoignages fournis pour son ex partenaire Ambre a entendu). Après un procès de trois semaines, le tribunal britannique a finalement rejeté le procès lundi, et en quelques jours, nous savons maintenant que WB a choisi de couper les liens avec Depp.

«Je veux vous faire savoir que Warner Bros. m’a demandé de renoncer à mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts, et j’ai respecté et accepté cette demande.«A écrit l’acteur dans sa lettre publique. Enfin, je veux dire ceci. Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas ma lutte pour dire la vérité et je confirme que j’ai l’intention de faire appel. Ma détermination reste forte et J’ai l’intention de prouver que les accusations contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies pour le moment. “

Via Twitter, d’innombrables utilisateurs se sont prononcés en faveur de Johnny Depp, défendant son innocence et discréditant les accusations d’abus contre lui. La position de Warner Bros. a été qualifiée de «pathétique», tandis qu’un grand nombre de tweets exaltés sont dirigés par le hashtag #JusticeForJohnnyDepp.

Amber a profité de son statut de femme, détruit la carrière et la vie de Johnny, il me semble horrible qu’elle continue comme si de rien n’était, des femmes comme celle-ci enlèvent la crédibilité des vraies victimes d’abus

Pathétique à propos de Warner #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/z2Z6M198I1 – 🦋 (@bugaboo_s) 6 novembre 2020

Le conflit juridique entre Johnny Depp et Amber Heard va mettre en place un autre jugement aux États-Unis, ici directement contre l’actrice Aquaman pour diffamation. Ce processus judiciaire commencera à un moment donné au cours de l’année prochaine.

Le troisième volet de Fantastic Animals, réalisé par David Yates, devrait toujours sortir en salles le 12 novembre 2021.

