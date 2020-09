Avec la réouverture des cinémas au Mexique, malgré le fait que de nombreuses bandes de première ne verront pas le jour au cours de ces mois comme prévu, nous pouvons toujours nous attendre à ce que divers titres attendus et d’autres premières pas soi-disant soient incorporés dans le panneau d’affichage de notre pays. mois de septembre.

Du très attendu Tenet aux films gagnants dans des festivals prestigieux comme Cannes, le neuvième mois de l’année verra une grande variété de titres sortir en salles, dont quelques-uns méritent d’être soulignés.

Par conséquent, nous vous présentons ci-dessous nos recommandations de films qui valent la peine d’être manqués dans les salles en septembre.

Les nouveaux mutants – 3 septembre

Anya Taylor Joy, Charlie Heaton, Maisie Williams et bien d’autres donnent vie à un groupe de jeunes mutants qui viennent de découvrir leurs pouvoirs et qui deviendront les premiers diplômés de l’école de Charles Xavier. The New Mutants est un film que les fans de Marvel espèrent voir pour sa nouvelle proposition en termes d’histoire différente se déroulant dans un environnement plus sombre.

Après une longue attente dérivée de divers problèmes, le film de l’univers X-Men attendait initialement sa sortie le 13 avril 2018. Il a ensuite été retardé et avait deux dates provisoires le 22 février et le 2 août 2019. Enfin, le film allait sortir en salles le 3 avril, mais maintenant il verra le jour 5 mois plus tard.

De plus, Josh Boone, qui est le créateur de Deadpool, assure que c’est un très bon film. Ensuite, nous devrons le croire.

Bacurau: No Man’s Land – 10 septembre

Cette production brésilienne 2019 nous place dans la petite ville de Bacurau, où ils pleurent la mort de la matriarche carmélite, qui vient de décéder à 94 ans. Au cours de leur duel, les habitants commencent à remarquer que leur petite ville est en train de disparaître des cartes et ils commencent à être envahis et assombri par divers étrangers qui anticipent l’arrivée de quelque chose de sinistre.

Ce western dystopique plein d’action, de mystère et même de science-fiction et de gore tinges a été tout à fait reconnu dans les festivals prestigieux en 2019. Bacurau: No Man’s Land a remporté le Prix du Jury au Festival de Cannes avec Parasites et aussi les Best Awards. Réalisation, Prix de la Critique et Jeune Jury au Festival de Sitges en Espagne.

Tenet – 10 septembre

Y aura-t-il beaucoup plus à dire sur le nouveau Christopher Nolan? Ce film d’action d’espionnage avec John David Washington et Robert Pattinson nous emmènera dans une épopée sur le voyage dans le temps, l’évolution et les espions du monde lorsqu’un agent secret doit empêcher la troisième guerre mondiale.

Non seulement c’est le film le plus attendu de l’année en raison de l’insistance de Nolan sur une sortie en salles malgré la pandémie de coronavirus, mais diverses données sur sa réalisation ont également été révélées qui ont laissé plus d’un fan sans voix. du cinema.

The Idealists Club – 17 septembre

En tant que seule production mexicaine de la liste, El club de los idealistas raconte l’histoire de sept amis d’université qui se réunissent pour ouvrir la maison où ils avaient autrefois prévu de prendre leur retraite ensemble après leur retraite. Même si un seul membre du groupe a poursuivi le rêve de vivre dans cette maison à la campagne, les amis se réunissent pour faire face à ce qu’est vraiment leur vie d’adulte et voient toujours la possibilité de poursuivre leur vie future idéale.

Ce drame mexicain réalisé par Marcelo Tobar cherche à mettre en évidence le sens de l’amitié dans une histoire qui inclut le déjà très populaire Juan Pablo Medina, Giselle Kuri, Nailea Norvind, Claudia Ramírez, Andrés Palacios et plus encore.

Briser le silence: le film – 24 septembre

Le documentaire de 90 minutes réalisé par Jun-Soo Park nous emmène avec le populaire groupe de K-Pop BTS lors de leur tournée mondiale Love Yourself: Speak Yourself, avec laquelle ils ont marqué l’histoire dans des villes comme Los Angeles, Chicago, New York, São Paulo, Londres, Paris, Osaka et Séoul. De plus, le film explorera les histoires personnelles des sept membres du groupe alors qu’ils sont dans les coulisses.

Ce film arrive à un moment où l’engouement pour la K-Pop se développe, le rendant idéal pour les fans du genre musical, ceux qui s’intéressent aux histoires derrière les groupes les plus populaires du moment ou même ceux qui Ils ne connaissent pas la K-Pop et veulent en savoir plus.

Le film est tellement attendu que même les fans de BTS sont devenus fous avec la prévente de billets.

En plus de ces premières qui sortiront en salles au Mexique en septembre, vous trouverez ici d’autres titres de première qui apparaîtront sur grand écran dans notre pays dans les mois à venir de l’année.

