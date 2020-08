Avec l’arrivée anticipée du premier aperçu que nous avons eu de Batman de Robert Pattinson grâce à la bande-annonce publiée pendant DC FanDome, il y a eu des réactions sans fin à la nouvelle adaptation du héros préféré de beaucoup réalisé par Matt Reeves. Dans cette première bande-annonce qui nous plonge dans une Gotham City extrêmement sombre, une séquence s’est démarquée des autres en particulier puisqu’il s’agit de la première scène de The Batman en action, qu’un fan a déjà pris le temps de recréer avec des figurines LEGO.

L’utilisateur de Twitter Forrest Whaley a pris la séquence dans laquelle Batman en quelques secondes parvient à faire tomber complètement un méchant et se présente ensuite avec la phrase « Je suis vengeance » devant un groupe d’hommes maléfiques qui craindront désormais une rencontre contre le héros. Whaley a parfaitement recréé cette scène à l’époque, en plus du fait que les mouvements des figurines LEGO sont extrêmement similaires à ce que nous avons vu dans la bande-annonce de The Batman.

Ceci est la bande-annonce originale. À la minute 1:36, vous pouvez voir la scène recréée.

Et c’est la recréation de Forrest Whaley avec des figurines LEGO.

Ce week-end, pendant DC FanDome, nous avons assisté au premier regard sur les premiers détails du film dans un panel exclusif avec Matt Reeves et Robert Pattinson. Parmi les nouvelles révélations telles que la transformation du personnage de Paul Dano’s Riddler, la nouvelle vision d’un Gotham City très bien dans le style de la ville de Liverpool en Angleterre et d’autres détails, Reeves a expliqué que ce Batman se caractériserait par avoir un lien avec la série cela fonctionne pour HBO Max, qui sera une sorte d’introduction à tout ce que nous verrons dans le film auparavant.

Le Batman sortira en salles en octobre 2021.

