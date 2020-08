Nous saluons le retour! Je suis Steve Gustafson et si vous aimez discuter de tout ce qui concerne la bande dessinée, vous êtes au bon endroit. Chaque semaine, nous couvrons quelque chose dans l’industrie et j’apprécie toujours votre contribution dans la section des commentaires ci-dessous.

Zeus: «Silver Surfer haut la main. Le gars était la clé de certaines histoires majeures, a un pouvoir presque illimité, mais a toujours des faiblesses relatables. L'un des personnages les plus introspectifs que Marvel ait eu, ce qui limite probablement sa popularité à bien des égards. Le film Rise of Silver Surfer a grandement nui à sa réputation à mon avis.

Deandouglas04: «Le surfeur d’argent est très sous-estimé. J’ai oublié de l’ajouter

La question

Psyclocke

Kyle Reiner

Renarde

Homme animal »

Coursier: «Captain Marvel (la version Monica Rambeau)

Martian Manhunter

Capitaine Atom

Surfeur d’Argent

Amérique

Mme Marvel (Kamala Khan)

Robin (version Tim Drake qui était le meilleur dans le rôle)

Spiderwoman (Jessica Drew)

Éclair noir »

William Jansen: «Le juge Dredd est souvent oublié car il ne fait partie d'aucun grand mastodonte comme Marvel ou DC. Son univers n'est pas intimement lié à d'autres univers (il y a eu des croisements interentreprises occasionnels, mais ils sont rares). Il n'a pas de partenaires ou d'ennemis emblématiques, qui continuent ensuite à vivre des aventures célèbres par eux-mêmes.

Le juge Dredd est génial, mais il est son truc dans une industrie dominée par d'immenses univers partagés et est ainsi exclu de nombreuses conversations.

Le juge Dredd est génial, mais il est son truc dans une industrie dominée par d’immenses univers partagés et est ainsi exclu de nombreuses conversations.

Ken Wood: « Cyclope. Il reçoit des tonnes de haine et est toujours éclipsé par Wolverine, mais il est le shiz. Tempête aussi. Ce sont les terribles leaders des X-Men et ils sont tous les deux géniaux.

Gen 13. C’est l’une des meilleures bandes dessinées de tous les temps et peu de gens la connaissent.

Chats sauvages. C’est une autre équipe vraiment géniale qui n’obtient pas son dû.

Kyle Rayner. Tout le monde pense toujours à Hal Jordan comme à la lanterne verte, mais Kyle a fait une très bonne course et peut être encore plus intéressant que Jordan.

Guy Gardener. Il est hilarant et constitue un ajout formidable au Green Lantern Corps.

Tayo Jones: «La question est souvent négligée de nos jours. J’adore son design et la façon dont il a été réinventé par Denny O Neil (RIP).

Je pense que Kyle est également assez sous-estimé maintenant. Depuis que Hal est revenu, Kyle a été poussé sur le côté. Certes, il a joué un rôle énorme dans Sinestro War et BN, mais la moitié du temps, la plupart des gens pensent qu’il est ennuyeux par rapport à Hal. Il est à peine utilisé dans d’autres médias, à l’exception des jeux vidéo.

Deandouglas04: «Le chasseur d’homme martien n’a pas assez d’amour. L’un des personnages les plus méconnus de DC. Il est tout aussi fort que Superman et a une variété de capacités, mais les écrivains le font paraître stupide

Martian Manhunter est l’un de mes personnages préférés. Aux côtés de magnéto. C’est l’un de mes héros que je regarde aussi

Je déteste toujours à ce jour que le cyborg a remplacé MM

Garçon bête

Deathlok

Spirale

Samouraï d’argent

Gambit

Tempête de feu

Tornade rouge

Monsieur . Miracle

Épouvantail

Monsieur génial

Éclairage noir

Livewire

Sont très sous-estimés »

LITMnooch: «J’adore absolument Jamie Madrox et j’étais tellement excité de le voir dans X-men le dernier stand juste pour qu’il soit un leurre.

Il a bien fait avec sa série X-factor, mais cela semble oublié depuis longtemps, même s’il y avait de grandes choses dans cette série (personnellement, l’histoire déchirante de la paternité de Madrox m’a vraiment frappé car je venais d’avoir un bébé avec ma femme séparée. à l’époque!)

Le monde a besoin de plus de Madrox! »

John: «Nextwave a prouvé qu'Elsa Bloodstone, Machine Man et The Captain étaient tous des personnages solides qui ne pouvaient peut-être pas porter leurs propres livres mais devraient être utilisés plus souvent.

Jarvin Driftwood: «Spider-Woman (Jessica Drew). Tout comme She-Hulk, elle a eu une écriture inégale de ce que j'ai lu au fil des ans. Et les deux ont traité de l'ensemble «féminin-[established hero] ». »

Benjamin Kellog: « Toutes mes idées antérieures de personnages sous-estimés ont été mentionnées dans l'article, je vais donc en mentionner une que j'ai » redécouverte « récemment et qui, selon moi, a été sérieusement sous-représentée pendant longtemps. Où, oh où est allé Streaky the Supercat?! Je le connaissais depuis le dessin animé «Krypto» d'il y a une dizaine d'années, mais je ne l'avais pas vraiment vu dans les bandes dessinées jusqu'à ce que je ramasse une collection Silver Age Supergirl qui a eu un bon nombre de ses premières apparitions. L'histoire d'origine d'un météore kryptonite irradié lui donnant le jeu de puissance kryptonien standard n'est pas terriblement originale, mais ses habitudes toujours félines et ses comportements de plus en plus étranges en font un excellent ajout à la série. Il ne semble pas être revenu après la crise; il y a eu des chats ressemblant à Streaky en possession de Supergirl, oui, mais aucun avec les pouvoirs ou la personnalité classiques. «

Réflexions sur le retour des bandes dessinées Milestone

Certains d’entre vous qui lisent ceci ne se souviennent peut-être pas de Milestone Comics, mais ils étaient assez importants à l’époque. Fondé en 1993 par une coalition d’artistes et d’écrivains afro-américains, Dwayne McDuffie, Denys Cowan, Michael Davis et Derek T. Dingle pensaient que les minorités étaient sous-représentées dans la bande dessinée et voulaient changer cela. Cela semble assez familier et quelque chose qui est encore répandu dans les gros titres aujourd’hui.

Les bandes dessinées se déroulaient dans le «Dakotaverse», la première vague de bandes dessinées de Milestone se composait de Hardware, Icon, Blood Syndicate et Static. Alors que DC s’occupait de la distribution et du marketing, Milestone existait sans continuité et pouvait se concentrer sur un groupe démographique largement ignoré. Milestone avait un certain nombre de choses à faire mais est arrivé à un moment où l’industrie de la bande dessinée traversait des fluctuations et Milestone a annulé un certain nombre de titres à faible taux de vente en 1995 et 1996. Milestone a complètement fermé sa ligne en 1997.

Il n’a cependant pas complètement disparu.

Milestone Media a été réformé en janvier 2015 par Reginald Hudlin et deux de ses cofondateurs, Denys Cowan et Derek Dingle. DC a annoncé qu’ils allaient de nouveau autoriser Milestone IP pour une utilisation en tant que ligne de bandes dessinées et dans d’autres médias. Avance rapide jusqu’en 2017 et le co-éditeur de DC Entertainment, Jim Lee, a déclaré que la relance et le redémarrage prévus de la ligne Milestone annoncés allaient toujours se produire. Finalement.

«Nous ne pourrions pas être plus fiers et enthousiasmés par l’opportunité de ramener l’univers Dakota à DC», a déclaré Lee. «C’est un énorme pas en avant pour nous en apportant aux lecteurs une gamme plus diversifiée dans le cadre du nouvel univers DC, et nous sommes impatients de raconter de nouvelles histoires qui ont un impact social et culturel et représentatif du monde dans lequel nous vivons. . »

Les plans de DC étaient pour une ligne distincte coexistant dans le multivers DC plus large, mais dans une dimension distincte, «Earth-M». Il y avait un plan pour des titres tels que Static Shock, Icon, Rocket et Xombi, avec des créateurs tels que Hudlin, Cowan, Geoff Johns, Jim Lee, Bill Sienkiewicz, Ken Lashley et Christopher Priest. En plus de faire revivre les personnages Milestone du passé, Milestone Media a déclaré qu’il présenterait également de nouveaux personnages et inclurait de nouveaux créateurs dans le mix.

Malheureusement, la ligne a rencontré des ralentissements, mais à partir du début de 2021, DC relancera Milestone via un certain nombre de projets différents dont la sortie est prévue. Le renouveau a été révélé lors de l’événement de diffusion DC FanDome de samedi.

Tous les plans mentionnés ci-dessus ont été complètement révisés pour la relance de 2021, qui comprendra une toute nouvelle série de bandes dessinées numériques Static Shock à partir de février 2021, écrite par Reginald Hudlin, maintenant partenaire à part entière de Milestone, et dessinée par un artiste mystérieux. , ainsi qu’un roman graphique supplémentaire de Static Shock de Hudlin, avec des illustrations de Kyle Baker. Une série relançant Icon and Rocket, par le fondateur de Hudlin et Milestone, Denys Cowan, a également été annoncée.

Milestone prévoit également d’utiliser les personnages en dehors des bandes dessinées, Hudlin mentionnant des projets potentiels de films d’animation et d’action en direct, y compris un film Static Shock, ainsi que le développement potentiel de podcast. Lee a également taquiné le futur contenu YA mettant en vedette les personnages.

Avant la relance de février, DC publiera des éditions numériques des bandes dessinées originales de Milestone, à partir de septembre avec la sortie de Milestone Returns No. 0, une toute nouvelle introduction destinée à présenter les concepts aux nouveaux lecteurs.

Premièrement, Static est le personnage qui a montré le plus d’attrait auprès du public, il est donc judicieux de le pousser. Il a beaucoup d’attrait et un énorme avantage pour le succès continu des croisements. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, Milestone est arrivé à un moment étrange pour l’industrie de la bande dessinée; les spéculateurs commençaient à comprendre que les bandes dessinées n’étaient pas le meilleur investissement qu’ils pensaient, les stands de bandes dessinées étaient remplis de couvertures de gadgets et la grande quantité d’éditeurs novices créait un mauvais mélange pour tout le monde.

Je pense que le moment est venu pour Milestone d’obtenir cette deuxième chance méritée. Les personnages ont encore des tas de possibilités inexploitées et si le marketing est fait correctement, cela pourrait être une ligne solide de livres. Voici à espérer!

C’est tout le temps dont je dispose. À la semaine prochaine!