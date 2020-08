Voulez-vous profiter de votre série animée préférée pendant 24 heures sans interruption! Ne parlez plus! En ce moment, vous voyez peut-être déjà Naruto via la plateforme de streaming Pluto TV, qui vient de lancer une chaîne entièrement dédiée au «ninja le plus furtif de la Terre». Et bien sûr, le streaming est totalement gratuit!

Pluto TV est arrivé au Mexique en mars de cette année, se présentant comme une alternative très différente aux services d’abonnement populaires tels que Netflix et Amazon Prime Video. En plus de ne nécessiter aucun type de paiement pour que les utilisateurs accèdent à sa programmation, il bénéficie d’un format de streaming plus proche de la télévision que de la vidéo à la demande.

L’exploration de cette plateforme ne se fait pas correctement pour le contenu mais pour canaux, qui (comme à la télévision) diffusent des émissions ou des films en permanence et à des heures prédéterminées, avec quelques publicités incluses.

Cette semaine, Pluto TV a annoncé l’intégration de six nouvelles chaînes dans son système, ajoutant un total de 53 options de programmation continue (via). Vérifiez ci-dessous quelles sont ces nouvelles:

Pluto TV Real Life (267)

« Créé pour ceux qui s’intéressent à des sujets de la vie réelle, avec des mystères médicaux, des sauvetages critiques, des drames policiers et la sécurité aux frontières. »

Histoire télévisée de Pluton (286)

« Garde le passé plus vivant que jamais, à travers des documentaires et des programmes pour éduquer et comprendre les grands moments de l’histoire humaine. »

Dossiers médico-légaux (306)

«Contient la plus longue émission policière sur le vrai crime de l’histoire de la télévision. Les preuves et les entretiens avec des experts aident à résoudre des cas réels, des épidémies et des accidents dans le monde. «

Naruto (186)

«Chaîne dédiée à la série animée pour profiter de cette aventure passionnante sans interruption. Le village caché dans les feuilles abrite le ninja le plus furtif de la planète: Naruto Uzumaki! «

Bébé d’abord (702)

« Il comprend une proposition éducative pour initier les plus petits au monde des nombres, des couleurs, des animaux, de l’art, de la musique et plus encore. »

Anges latins (330)

« Partagez une variété d’aventures dans les endroits les plus attrayants avec les top models, les actrices de films et de feuilletons, les célébrités et les célèbres latino-américains. »

Pour voir Naruto en ce moment sur Pluto TV, il vous suffit de cliquer sur ce lien. Bonne fin de semaine!

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.