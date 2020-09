Il y a quelques mois, il a déjà été signalé que Ryan Reynolds jouerait dans un film (jusqu’ici sans titre) sur le voyage dans le temps. C’est en fait un projet qui est sur la table depuis plusieurs années et qui verra enfin le jour sous le soutien de Netflix. Mais que doit-on attendre d’une production aussi énigmatique?

Via MovieWeb, cette semaine un synopsis officiel de ce film qui élargira la liste déjà intéressante des collaborations entre l’acteur de Deadpool (2016) et la société au « N » rouge:

«Adam Reed, 13 ans, toujours en deuil de la mort subite de son père un an plus tôt, entre dans son garage une nuit pour y trouver un pilote blessé qui s’y cache. Ce pilote mystérieux (Ryan Reynolds) s’avère être la plus ancienne version de LUI-MÊME, originaire du futur, où le voyage dans le temps en est à ses balbutiements. Il a tout risqué pour remonter le temps dans une mission secrète et ensemble ils doivent se lancer dans une aventure dans le passé pour retrouver son père, réparer les choses et sauver le monde. «