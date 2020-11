Nous vous invitons à rencontrer Betty, le chat de la météo. Le minou a acquis sa renommée lorsque son propriétaire – qui est le météorologue Jeff Lyons, de la chaîne WFIE 14 – l’a invité à rejoindre l’un de ses reportages, mais pourquoi est-ce arrivé? Parce que le présentateur a dû installer son studio chez lui, à cause de la pandémie!

Ainsi, l’animal a volé l’appareil photo dès le premier moment où il est apparu, exigeant que son humain le caresse. À propos de l’expérience de travail à partir de l’isolement, et avec son meilleur ami, Lyons a commenté ce qui suit (via):

«Travailler à domicile a été une aventure. J’ai mon bureau et mon écran vert allumés dans la salle à manger. C’est agréable d’avoir une distraction de 30 secondes après les nouvelles du soir. “

Ce qui est frappant, c’est que Betty, le chat météo, a même un moment de la journée assigné aux tests de caméra (cette fourrure est éblouissante à l’écran). En outre, est progressivement devenue la star du segment, qui porte désormais son nom.

Betty avec Jeff Lyons lors d’un reportage.

En plus de cela, il a été enregistré que, maintenant que le chat est la star, les cotes du réseau ont considérablement augmenté dans des pays comme l’Australie, l’Espagne et l’Angleterre. De plus, dans les nouveaux épisodes, un compteur de téléspectateurs a déjà été intégré, qui syntonise le signal chaque fois que le chat est dans le cadre. Une fois, 220000 personnes ont regardé l’émission.

Dans un post Facebook, Lyons a écrit:

«WC Fields a dit:« Ne travaillez jamais avec des animaux ou des enfants ». J’aurais dû tenir compte de ce conseil, mais j’ai été remplacé. Peut-être qu’une meilleure citation serait: «Acceptez la victoire et sortez du terrain».

