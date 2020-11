Les banques sont de retour! Will Smith s’est manifesté sur les réseaux sociaux et partout sur le web pour nous présenter la bande annonce officielle de ce que sera la prochaine rencontre avec le casting de The Prince of Rap.

A travers son compte Instagram, le célèbre acteur nous a déjà dit ce que l’on peut attendre de cette production, qui arrive juste à temps pour continuer à fêter le 30e anniversaire de cette comédie satirique sur NBC et qui a eu beaucoup de succès dans les années 90. .

«Ce sont ces gens qui ont fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui. Et je ne pouvais pas laisser passer cette journée sans signaler l’occasion », a écrit Smith.

Le premier aperçu nous place dans un ensemble reconstitué de la salle familiale Banks. Là, Will Smith, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro et DJ Jazzy Jeff se retrouvent pour se remémorer le bon vieux temps, de nombreuses anecdotes et les moments les plus drôles de The Prince of Rap durant les six saisons qu’il a duré. à l’air. Et pourquoi pas, souvenez-vous aussi de ceux qui ne ressemblent plus à l’acteur James Avery, qui a donné vie à l’oncle Philip Banks.

Une petite description de la production anticipe déjà une avalanche de nostalgie et que vous pouvez lire ci-dessous:

«30 ans plus tard, nous réunirons la famille Banks! Rejoignez Will et Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro et DJ Jazzy Jeff, pour une soirée amusante et chaleureuse remplie de musique et de danse en l’honneur du spectacle qui a duré six saisons et 148 épisodes. Il sera diffusé le 19 novembre sur HBO Max.

Le Fresh Prince of Bel-Air Reunion pourra être apprécié à travers les écrans de HBO Max à partir du prochain 19 novembre 2020.

De plus, il a également été confirmé qu’il y aura un redémarrage de The Prince of Rap, Will Smith servira de producteur exécutif et aura probablement deux saisons.

le prince du rap forgera



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.