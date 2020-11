La Casa del Ratón regorge de productions qui ont connu un grand succès depuis plusieurs années et nous ne parlons pas seulement des animés, ils ont aussi des films d’action réelle qui font partie d’une liste bien-aimée qui ne cesse de se répéter sur Disney Channel et l’un d’entre eux. est sur le point d’avoir son remake, Disney confirme la nouvelle version de «Under Wraps».

Cela arrive juste au moment où le live-action de ‘Lilo & Stich’ est sur le point de trouver son nouveau réalisateur, le classique animé subira également les mêmes changements que ‘Aladdin’ en 2019 ou ‘Beauty and the Beast’ de 2017.

“Under Wraps” est sorti en 1997 et raconte l’histoire de: “Les amis Marshall, Gilbert et Amy relancent et relâchent accidentellement une momie de leur sarcophage dans les jours qui ont précédé Halloween. Au début, terrifiés, ils apprennent rapidement que la momie, qu’ils appellent affectueusement «Harold», elle est en fait très gentille et a désespérément besoin d’aide. “

Maintenant, Disney confirme le remake de ‘Under Wraps’, et Deadline rapporte que la comédie mettra en vedette Christian J.Simon (‘Sydney to the Max’), Malachi Barton (‘Stuck in the Middle’), Sophia Hammons (‘ Le dilemme social ‘) et Phil Wright (‘ Disney Fam Jam ‘).

«Under Wraps» a présenté à une génération d’enfants et de familles ce qui est devenu épine dorsale de notre programmation Dans le monde entier: Films originaux de Disney Channel », a déclaré Lauren Kisilevsky, vice-présidente des films originaux de Disney Channel, à Deadline.« Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau notre public dans l’esprit d’Halloween et de célébrer l’amitié improbable entre trois enfants. et une momie alors qu’ils se lancent dans une aventure et enfin sauvent la situation. “