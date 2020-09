Partager

Despues de. In a Thousand Pieces, s’ouvre demain sur le panneau d’affichage, réalisé par Roger Kumble et avec Hero-Fiennes Tiffin, Dylan Spouse et Josephine Langford.

Le temps a passé et Hardin ne sait toujours pas s’il est vraiment le gars profond et attentionné dont Tessa est tombée amoureuse, ou s’il est un étranger tout ce temps. Elle veut s’enfuir, mais ce n’est pas si simple. Tessa s’est concentrée sur ses études et commence à travailler en tant que stagiaire chez Vance Publishing. Là, elle rencontre Trevor, un nouveau collègue attrayant qui est exactement le type de personne avec qui elle devrait être. Mais Hardin sait qu’il a commis une erreur, peut-être la plus grave de sa vie et qu’il veut corriger ses erreurs et vaincre ses démons. Après ce fut un film à succès, mais infâme,

bien qu’avec une fin un peu émotionnelle qui cherchait la larme et la suite et la voici. Nous avons un développement de Tessa, joué par Langford, c’est plus lâche et avec une capacité d’agir supérieure à la première livraison. En plus de renforcer la complicité avec Hero-Fiennes. La chimie augmente car les scènes sexuelles augmentent également. En réalité, le film passe à la scène sexuelle par rencontre et ils sont vraiment bien filmés et bien développés, ce qui vise à atteindre parfaitement le public majoritaire et la vérité est qu’elle réussit. Tout cela avec une musique de fond qui rend le film divertissant et agréable.

Despues de. En mille morceaux, il manque un argument au-delà du sexe, de l’amour et de la jalousie entre les protagonistes.

Nous avons un film vide, sans intrigue ni fil, avec rien de plus à offrir que trois jolis corps et visages. Il n’y a aucune justification pour ce que nous voyons à l’écran, ils se produisent simplement parce que la pomme de terre. Ce qui nous amène à voir un film qui tombe parfois, doux et incohérent. Il y a beaucoup de sexe et de romance qui ne vont nulle part, c’est un film guidé par l’érotisme, mais rien de plus. Cherche à arriver à un public jeune et excité qui ne veut pas manger sa tête quand il regarde un film. Il remplit l’objectif.

Après une cassette controversée,

En raison de la toxicité de Hardin, le personnage de Hero-Fiennes, ici ils cherchent à assouplir le ton du personnage, mais c’est en vain, puisque le personnage, au fond, est le même. Bref, c’est un film pour passer le temps, simple et sans argument, mais remplit son objectif de rechercher l’érotisme et qui dépasse la première livraison.

Titre : Despues de. En mille morceaux.

Date de publication : 04/09/2020

Directeur (s): Roger Kumble

Jeter: Héros Fiennes-Tiffin Dylan Sprouse Josephine Langford

Le sexe : Romance.

