Revue de Booze, Broads et Blackjack

Joe Raffa– Jack King

Vincent Pastore– Vinny Bombayo

Sarah français– Alicia Gonzalvo

Erica Rey– Rebelle brumeuse

Felissa Rose– Savannah Holly

Vincent M. Ward– Tony Raguso

James Duval– Oscar Chavez

Rickey Bird Jr.– Bannière Crash

(Découvrez le reste du casting ici)

Dirigé par Rickey Bird Jr.

Scénario de Carl Nicita, basé sur le roman Booze, Broads et Blackjack de Carl Nicita

Distribué par Film Regions International, Inc.

Non classé

Durée– 88 minutes

Vérifiez le ici

Booze, Broads et Blackjack, réalisé par Rickey Bird, Jr.et écrit par Carl Nicita (basé sur son livre du même nom), est un nouveau film policier à petit budget qui, bien qu’il ait son cœur au bon endroit, est pas aussi engageant qu’il devrait l’être. Le film a une histoire intéressante à raconter, mais à cause d’un rythme nonchalant et d’un ton inégal, Booze, Broads et Blackjack ne sont pas aussi bons qu’ils devraient l’être et le veulent désespérément. Il a une distribution décente et, à la fin, vous appréciez l’effort, mais le film n’atteint pas tout à fait la cible dont il a besoin.

Booze, Broads et Blackjack interprètent Joe Raffa dans le rôle de Jack King, un DJ radio à Syracuse, New York, qui a également un travail secondaire en tant qu’agent de recouvrement pour son oncle assiégé Vinny Bombayo (Vincent Pastore). Ce n’est pas la vie qu’il souhaite pour lui-même et pour sa petite amie Misty (Erica Rey), mais c’est ce qui le fait passer. Jack adorerait vivre sur la côte ouest, où il fait tout le temps chaud et ensoleillé, par opposition au nord de l’État de New York, où il fait très froid presque chaque hiver. Une nuit, après avoir célébré une grande victoire à un jeu de cartes dans un casino, puis utilisé la suite de l’oncle Vinny pour dormir et claquer et ainsi de suite, Misty est accidentellement témoin d’un meurtre de foule (elle voit un cadavre dans une benne à ordures et qui l’a fait). Elle le dit à Jack, et Jack panique. Si quelqu’un découvre que Misty a vu ce qu’elle a vu, sans parler de tout le truc « utiliser la chambre de l’oncle Vinny pour avoir des relations sexuelles sans sa permission », Misty et Jack pourraient avoir de gros et sérieux problèmes.

Alors oncle Vinny le découvre, Jack panique un peu, mais oncle Vinny ne laisse pas entendre que quelque chose de mal va arriver. Oncle Vinny n’aime pas particulièrement Misty (il semble bien que la seule personne qui aime Misty est Jack), mais il ne va rien lui faire (enfin, il ne va pas annoncer qu’il va faire rien pour elle, surtout pas pour Jack). L’oncle Vinny a un travail pour son neveu qui l’oblige à se rendre à Las Vegas et à ramasser une mallette d’un gars nommé Oscar Chavez. Jack se rendait de toute façon à Vegas pour participer à un grand tournoi de blackjack hooha, donc ce voyage va fonctionner pour tout le monde. L’oncle Vinny dit à Jack, cependant, qu’il ne peut pas emmener Misty avec lui. Jack doit aller seul à Vegas.

Alors Jack dit à Misty ce que l’oncle Vinny veut qu’il fasse et elle panique immédiatement parce qu’elle n’est pas stupide. Elle sait que si elle est laissée seule en ville, sans Jack, cet oncle Vinny va la faire tuer. Elle se dispute un peu avec Jack puis le convainc de l’emmener à Vegas, défiant l’oncle Vinny. Alors Jack et Misty se rendent à Vegas pour le grand tournoi de cartes hooha et ainsi de suite.

Quand Jack et Misty arrivent à Vegas, leur relation tombe un peu quand Misty voit Jack interagir avec Alicia Gonzalvo (Sarah French), une vieille amie / petite amie. Misty pense que Jack la trompe avec Alicia, ce qu’il est en quelque sorte. Je veux dire, ce n’était pas prévu que ce soit comme ça, Jack n’avait aucune idée qu’Alicia serait à Vegas, mais elle est là et, vous savez, des choses se passent. Alors Misty s’enfuit et Jack et Alicia se reconnectent. Regarder tout cela, le mari d’Alicia, Tony (Vincent Ward), qui travaille comme chef de stand au casino. Tony est, comme vous vous en doutez, énervé que sa femme se moque de Jack.

Maintenant, pendant que tout cela se passe, Jack se débrouille assez bien dans le tournoi de blackjack, remportant rapidement le premier tour. Les méchants en ville semblent également savoir que Jack et sa femme sont en ville et que quelque chose va probablement se passer. Ou quelque chose. Il y a un gars plus âgé, un flic (peut-être) qui sortait avec Misty avant Jack. Ce flic s’implique dans l’histoire, mais je ne suis pas tout à fait sûr de son accord. C’est un peu déroutant.

Et pendant que tout cela se passe, la mystérieuse Savannah Holly (Felissa Rose) essaie de trouver un emploi au club de strip-tease d’oncle Vinny en tant que barman. Oncle Vinny l’aime beaucoup et l’engage immédiatement, mais il y a quelque chose qui cloche dans Savannah. D’où venait-elle? Qui est-elle vraiment?

Il se passe trop de choses dans ce film, des choses qui ne sont tout simplement pas enregistrées. Toute l’intrigue secondaire impliquant Misty voir un gars se faire tuer n’a vraiment pas d’importance et, à vrai dire, n’est pas du tout intéressante. Je ne suis même pas sûr de bien le comprendre. Le truc impliquant Jack et Alicia est intéressant, car Joe Raffa et Sarah French ont une chimie formidable. Le besoin de Jack de «s’améliorer» et le passé quelque peu sommaire d’Alicia en font une histoire potentiellement fascinante. Et quand vous amenez un Vincent Ward jaloux, cela pourrait être électrique. Le film ne fait vraiment rien avec ça, cependant. Au lieu de cela, l’histoire de «ce qui est dans la mallette que Jack doit ramasser» est centrée sur l’histoire et, au moment où nous savons ce qui se passe réellement, il est trop tard. Vous n’allez pas vous en soucier.

Et puis il y a toute la partie «Qu’est-ce qui se passe vraiment avec Savannah», qui semble vraiment devoir être son propre film parce que ce film impliquerait des tonnes de plus de Felissa Rose et Vincent Pastore. Ils sont formidables ensemble et quand ils apparaissent à l’écran, le film reprend un peu. Booze, Broads et Blackjack auraient pu en utiliser plus, à la fois séparément et ensemble.

Le séjour de Jack à Vegas est également très déroutant car le casino dans lequel se déroule l’histoire ne semble jamais être deux fois au même endroit. Cela ressemble à une série de pièces, de couloirs et d’espaces communs qui ne sont pas vraiment connectés les uns aux autres. Et pourquoi voyons-nous rarement Jack jouer au blackjack? Je ne comprends pas.

Et puis il y a juste le rythme général du film. Il faut une éternité pour que tout se passe. Vous ne ressentez jamais l’urgence de qui que ce soit à propos de quoi que ce soit, même lorsque l’histoire est censée reprendre. Tout semble si délibéré que vous vous demandez si ce que vous regardez se passe dans une sorte de ralenti. Ce film doit se produire plus rapidement.

Ce qui fonctionne? Encore une fois, le casting principal est formidable. Je ne saurais trop insister sur la qualité de Joe Raffa et Sarah French ensemble. Raffa a également une excellente chimie avec Erica Rey, qui joue Misty. Vincent Pastore vaut toujours la peine d’être regardé quel que soit le film ou le rôle (il est clairement dans sa zone de confort ici, jouant un gars de la mafia de haut vol), et il est intéressant de voir Felissa Rose dans un rôle non horrible. Et alors que Vincent Ward aurait dû avoir plus à faire, il est fabuleux en tant que mari jaloux Tony.

Le personnage le meilleur et le plus mémorable du film? Le copain de Jack, Crash Banner, joué par le réalisateur du film Rickey Bird. Crash vit la belle vie hollywoodienne et veut que Jack vienne traîner avec lui. Jack aurait probablement dû. Je parie qu’ils auraient pu entrer dans des hijinks majeurs.

C’est aussi cool de voir un film se balancer pour les clôtures et d’être ambitieux. Cela ne réussit pas vraiment, mais c’est toujours étonnant de voir toutes les personnes impliquées essayer.

Je tiens également à féliciter le film pour la quantité de nudité exposée. Vous vous attendez à voir de la nudité dans un film dont une partie se déroule dans un club de strip-tease, mais en dehors de cet environnement également? C’est rare de nos jours. Booze, Broads et Blackjack sont clairement fiers de sa nudité et c’est juste agréable à voir.

Booze, Broads et Blackjack ne fonctionnent pas vraiment. C’est beaucoup trop lent pour son propre bien et il n’est tout simplement pas aussi engageant qu’il le devrait. Cependant, il y a encore de bonnes choses à faire. Le film a un casting formidable, et même s’il ne réussit pas complètement, c’est toujours cool de voir le film essayer. Il n’ya rien de mal à l’ambition. Rien de mal du tout.

Voir Booze, Broads et Blackjack. Ce n’est pas parfait, mais il contient juste assez de bonnes choses pour que cela vaille environ 90 minutes de votre temps. Il est regardable. Lent, mais observable.

Alors qu’avons-nous ici?

Cadavres: Au moins 5.

Les explosions: Aucun.

Nudité? Oui, et c’est assez exquis.

Doobage: Une exécution, un montage des titres d’ouverture de blackjack / jeu, un gars gagne gros, cadavre dans une poubelle, fumer en public, boire de l’alcool, flirter, club de strip-tease hooey, collectes de foule, tentative d’agression, promesse de beignets gratuits, pessimisme, un Tournoi de blackjack de célébrités à Las Vegas, entretien d’embauche, sexe irrespectueux, trucs relationnels, vieux sexe, mise en pratique, beaucoup d’utilisation du mot «F», tentative de signature de formulaire, une affaire, un switcheroo (peut-être), un rouge aléatoire point qui apparaît à l’écran sans aucune raison, un cadavre dans une chambre, une balle dans la tête, une jupe rouge moulante, de la merde de la foule, un toast, un interrogatoire de police hooey, une révélation majeure, une fusillade, une affaire de cour d’écran, et la promesse d’une suite.

Kim Richards?: Aucun.

Gratuit: «Casting de Felissa Rose», Vincent Pastore, radio WCUS, Syracuse, New York, Felissa Rose, un club de strip-tease, l’incapacité de croire que quelqu’un du nom de Savannah est italien, «Ça paie cinquante mille palourdes !,» un tir de drone du rues de Las Vegas, machines à sous, «la salle des Nations Unies», utilisation du mot stunad, Vincent M. Ward, sexe et nudité, tristes baisers à l’arrière d’un taxi, une plaque d’immatriculation du New Jersey, une grande révélation, et la promesse d’une suite.

Meilleures lignes: «Je vais à Vegas! Je vais à Vegas! »« Tu me poses trop de putains de questions, tu le sais? C’est mauvais pour la santé! »« Qu’est-ce que tu faisais en fumant une cigarette dans la ruelle à 2 heures du matin? »« Mon Dieu, si large, »« Tu ne sais pas avec qui tu baises, connard! »« Tu sais, tu m’énerves putain ici! »« Attends, donc je ne vais pas? »« Je ne comprends toujours pas toute cette merde de royauté, »« Mon Dieu, tu fais paraître ça si facile, » « Ouais, suce, Brad! » « Ce prochain est pour toutes les dames, » « Pourquoi avons-nous rompu, de toute façon? » « Misty, qu’est-ce que tu fous? » « Putain de pute! Putain !, « » Alors, où est le large? « , » Pause difficile, hein? Je suis un homme mort »,« Je suis Jack King! Je suis le roi! Vous ne me reconnaissez pas? »« Hé, vous m’avez sauvé la vie. C’est parce que je vous aime. « » Vous ne voudriez pas frapper votre propre neveu? « , » Ne vous foutez pas de moi! Tu mens! »,« Tu sais, Jack, pour un Gini, tu as la chance des Irlandais »,« Un sept et sept? C’est un verre pour chattes »,« Qu’est-ce que tu fais, en pause? »Et« Qu’a-t-il dit? Il déménage à Vegas. »

