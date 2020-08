Partager

Dans X Force, les opérations secrètes de Krakoa fonctionnent parce que quelqu’un les dirige, peut-être Wolverine, Sage, non, Henry McCoy, c’est le cerveau qui tire les ficelles, parce que la Bête n’est plus une si bonne personne.

X Force nous apporte deux nombres très différents l’un de l’autre. Le premier révèle une Bête très différente de ce que nous avions vu, un stratège, un leader, et surtout, un homme prêt à tout pour atteindre son but. Le prochain qui commence une nouvelle intrigue concerne Domino, le mutant chanceux, qui ne l’a plus. L’expérimentation à laquelle elle a été soumise a gâché ses pouvoirs, mais elle est toujours une mercenaire et une espionne habile, et quelqu’un court avec ses pouvoirs, et ils ne le permettront pas.

Dans le domaine artistique, nous avons Stephen Segovia et Oscar Bazaldúa. Les deux sont bien préparés pour l’action et la nature spectaculaire du titre. Mais je voudrais souligner le second, pour son évolution, et pour la façon dont il a atteint un niveau remarquable, en pouvant côtoyer les plus grands dans des titres comme X Force.

Nous sommes confrontés à la collection qui compte le plus après X-Men, et c’est parce que leurs emplois sont les pires, les plus désagréables, leurs composants ne cherchent pas à être des héros, ils font ce qu’ils ont à faire et suivent leur chemin, et qui se battent dans le L’ombre, c’est ce qui fait de Krakoa ce protégé, ses intérêts et ses objectifs sont publics, ses défenseurs, agissent dans l’ombre.

X FORCE n ° 4

URL: BD Panini

Auteur : Benjamin Percy, Joshua Cassara

ISBN: 977000555400600009

Nombre de pages : 56

La description: La Bête passe à l’action, après qu’une nouvelle technologie menace la sécurité de Krakoa. Aussi: la chance de Domino semble avoir changé. Sera-t-il capable de trouver la source de sa malchance avant que les morts ne se répandent dans le monde?

