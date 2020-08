L’interview 411: Rickey Bird, Jr.

Rickey Bird, Jr. est un écrivain, producteur, acteur et réalisateur qui fait et apparaît dans des films, selon sa page imdb, depuis 2005. Bird a joué dans des films tels que Trespass Into Terror, Super Hustle et The Lackey , et il a réalisé des courts métrages tels que Naked Zombie Girl, As the Man Drives, Machine Gun Baby et le long métrage Border Brothers. Son dernier long métrage en tant que réalisateur est le film policier Booze, Broads et Blackjack, mettant en vedette Vincent Pastore, Felissa Rose et Vincent Ward.Il est maintenant disponible à la location ou à la possession sur Amazon Prime Video. Dans cette interview, Bird parle avec cet écrivain de la création de Booze, Broads et Blackjack, de ses héros cinématographiques, etc.

Bryan Kristopowitz: Pourquoi vouliez-vous que Booze, Broads et Blackjack soient votre prochain film en tant que réalisateur?

Rickey Bird: J’ai adoré le titre du film.

BK: Comment avez-vous choisi Booze, Broads et Blackjack? Comment était-ce de travailler avec Vincent Pastore, Felissa Rose et Vincent Ward?

RB: C’était super! Felissa Rose a fait le casting et elle a fait un travail incroyable. J’étais un peu intimidé par Vincent Pastore. Je suis fan de son travail donc je ne voulais rien foutre, lol. Vincent Ward et moi avons travaillé sur quelques projets, donc c’était génial de le faire participer à celui-ci.

BK: Où ont été fabriqués Booze, Broads et Blackjack? Avez-vous déjà envisagé de tourner un film à Syracuse, New York?

RB: Nous l’avons fait, mais en raison des restrictions budgétaires, nous avons dû filmer la majeure partie du film à Bakersfield, en Californie. Nous avons également tourné certaines choses à Las Vegas.

BK: Était-ce un hôtel réel que vous avez utilisé dans les scènes d’hôtel / Las Vegas?

RB: Eh bien, parce que nous avons dû simuler la majeure partie à cause du budget, le Starburst Hotel (hôtel fictif dans le film) est en fait composé d’environ 5 endroits différents.

BK: Décrivez votre relation avec l’écrivain Carl Nicita.

RB: J’ai rencontré Carl lors d’un événement First Friday au centre-ville de Bakersfield. Pour faire court, il m’a approché pour tourner le film. Depuis, nous sommes devenus amis dans tout ce bordel.

BK: Combien de temps a-t-il fallu pour créer Booze, Broads et Blackjack, de la fin du script à la post-production?

RB: Quelques mois sur 2 ans.

BK: Quelle a été la partie la plus difficile de créer Booze, Broads et Blackjack pour vous, en tant que réalisateur?

RB: Le plus dur était le nombre d’emplacements et de tricheurs que nous devions réussir. Nous avions près de 60 emplacements au total, ce qui signifiait que nous avions généralement des déménagements d’entreprise 2 à 3 fois par jour. Cela rend les choses difficiles, surtout avec seulement quelques personnes dans l’équipage.

BK: Est-il juste d’appeler Booze, Broads et Blackjack une comédie policière ou est-ce censé être plus un film policier?

RB: Je dirais un film policier «léger».

BK: Que pensez-vous que les gens trouvent si fascinant dans les films de foule / films policiers? Quel est votre film policier préféré?

RB: Je pense que les gens aiment vivre par procuration à travers les personnages, faire des choses qu’ils ne feraient pas dans la vraie vie. Je dirais que Goodfellas est l’un de mes préférés.

BK: Des héros de films?

RB: Oh, j’en ai plein! Je vais résumer comme ça. Robert Rodriguez m’a montré que je pouvais faire des films, Alfred Hitchcock m’a appris à respecter le processus, Stanley Kubrick m’a appris l’importance du cadrage et Steven Spielberg m’a aidé à garder les choses attrayantes et divertissantes. Tout au long de leurs films.

BK: Des projets à venir que vous pouvez révéler au monde?

RB: Oui! Notre film Border Brothers est enfin sur Vimeo on Demand. Nous avons notre film A Well Respected Man qui arrive actuellement à un festival réussi. Et notre dernier film, The Video Store, est un retour en arrière des années 1990 avec James Duval et Kelli Maroney. C’est un film amusant sur un magasin de vidéos qui surmonte une invasion extraterrestre. Voici le site de ce film: Erreur! Référence du lien hypertexte non valide.>.

BK: Qu’espérez-vous que le public retire de Booze, Broads et Blackjack?

RB: J’espère qu’ils sont divertis et s’amusent avec les acteurs. C’est un film vraiment amusant.

BK: Seriez-vous intéressé à faire une suite?

RB: Ouais, je suis toujours partante pour faire des films! 🙂

BK: Quelles sont les chances que Crash Banner, votre personnage dans le film, obtienne son propre spin-off?

RB: Haha, c’est possible!

Un merci tout particulier à Rickey Bird pour avoir accepté de comparaître dans cette interview et à David J. Moore pour sa mise en place.

