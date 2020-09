Films Marvel Série Marvel Partager

Bien que le rêve de tous les fans de Marvel soit pour Robert Downey Jr. de continuer en tant qu’Iron Man, l’acteur a révélé que son temps au MCU était terminé.

Sans aucun doute, 2019 a été une année intense pour les fans de Marvel. Le 25 avril, Avengers: Fin de partie, l’apogée des trois premières phases de l’univers cinématographique Marvel, est arrivé dans les salles. Dans ce film, nous devions dire au revoir à plusieurs des Avengers originaux, tels que Black Widow, Captain America ou Iron Man. Ce dernier a été licencié avec les honneurs, clôturant son histoire par un enterrement dans lequel presque aucun personnage du MCU ne manquait et lui a donné. la conclusion parfaite de Robert Downey Jr.

Mais les fans ne perdent pas l’espoir de le revoir d’une manière ou d’une autre dans un futur film ou une série. Cependant, Robert Downey Jr. a été franc sur le podcast SmartLess. Au Will Arnett Show, Jason Bateman et Sean Hayes lui ont demandé comment il équilibrait la vie de famille avec son travail chez Marvel et il a juste dit: «C’est fini».

C’était quelque chose à prévoir, et c’est probablement la meilleure décision pour un personnage qui a fait un si long voyage et un adieu si spécial. Mais ne dites jamais jamais … La plus grande possibilité de retour se trouve dans la série animée Disney + « Marvel’s What If …? » Dans laquelle on nous montrera des réalités alternatives des événements de l’UCM et qui a confirmé une grande partie du casting des films. Émerveillez-vous de faire entendre ses personnages … mais nous ne savons encore rien de Robert Downey Jr. La série sortira l’année prochaine.

Le suivant de Robert Downey Jr.

L’acteur en ce moment a un agenda assez vide. Ahead n’est que la première de « All-Star Weekend », réalisé par Jamie Foxx, et à un moment donné, il devrait rattraper « Sherlock Holmes 3 ». Notre prochain rendez-vous avec le MCU est «Black Widow», qui ouvre le 30 octobre et dont il y avait des rumeurs de camée de Tony Stark. J’ai dit, ne dis jamais jamais.

