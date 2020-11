Tout le monde célèbre Halloween ce maudit 2020 du mieux qu’il peut, les années précédentes, il était facile de voir diverses célébrités dans des costumes impressionnants, maintenant les images sont rares, mais jamais nulles. Pour prouver que notre bien-aimé Iron-Man qui nous manque depuis les événements de ‘Avengers: Endgame’ et que nous espérons revenir bientôt. Une nouvelle vidéo révèle Robert Downey Jr portant la cape du docteur Strange.

Essayant de poursuivre sa vie d’acteur prolifique au sein du MCU, Downey Jr s’est éloigné des productions de super-héros pour “ Dolittle ” qui, malgré l’avoir devant et un énorme casting de grands acteurs pour faire la voix des animaux, non a réussi à consolider le succès attendu. Mais tout n’est pas perdu, ce sont des bosses normales dans la carrière et la vie de n’importe qui, il suffit de trouver un bon rôle et vous le trouverez sûrement car vous avez beaucoup de talent.

Bien que cela se produise, nous ne pouvons pas nous empêcher de le voir comme le playboy milliardaire Tony Stark, qui a finalement quitté cette vie exubérante pour fonder une famille, ce qui ne durerait pas longtemps, puisqu’il a décidé de soutenir les Avengers dans un dernier et tragique combat, mais les souvenirs le seront. à jamais dans sa mémoire.

Pour fêter Halloween, une photo révèle Robert Downey Jr portant la cape Doctor Strange, cela vous rappellera sûrement cette image publiée avant la première de ‘Avengers: guerre à l’infini’ pour lequel le monde entier a perdu la tête et qui est également apparu dans le post de l’artiste conceptuel de Marvel Studios, Phil Saunders.

“Capes, balais, chaudrons … Joyeux Halloween”, a partagé l’acteur.

On le sait, c’est un peu court, mais cette vidéo révèle qu’il est possible de voir une version de Tony Stark en Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) dans la future série animée ‘Et qu’est-ce qui se passerait si …?’ dans lequel ils continuent à travailler à distance en raison de la pandémie.