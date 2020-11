L’acteur Robert Englund peut bien être identifié comme l’une des icônes des années 1980. Son rôle de Freddy Krueger dans l’original A Nightmare on Hell Street, en fait sans aucun doute un candidat idéal pour la série Stranger Things. Heureusement, le service aux fans est à l’ordre du jour car il a été confirmé que l’acteur rejoindra le casting de la série aux côtés de nombreux nouveaux ajouts également intéressants.

Outre Englund, parmi les noms des nouveaux venus (via) figurent des stars de l’audiovisuel comme Harry Potter ou Sweeney Todd, la série Game of Thrones ou le récent Booksmart. On ne se réfère bien sûr pas à Jamie Campbell Bower, Tom Wlaschiha et Eduardo Franco respectivement.

Campbell Bower jouera Peter Ballard, un infirmier attentionné dans un hôpital psychiatrique qui en a assez d’être témoin des divers actes de brutalité qui se produisent dans les lieux. Précisément, il y aura aussi le légendaire Rober Englund, en tant que l’un des patients de l’hôpital; un condamné présumé qui a commis des meurtres odieux dans les années 1950.

Pour sa part Tom Wlaschiha, que nous avons rencontré en tant que Jaqen H’ghar sur Game of Thrones, voici un geôlier russe qui se liera d’amitié avec notre bien-aimé Hopper. Rappelons que le personnage de David Harbour, soi-disant décédé à la fin de la troisième saison, mais un teaser sorti en mars nous a surpris avec une révélation: le personnage est toujours en vie et pour une raison quelconque se trouve en Russie.

Eduardo Franco En tant qu’Argyle, un livreur de pizzas qui aime se défoncer de manière récréative et paisible et qui s’avère être le nouveau meilleur ami de Jonathan.

D’autres nouveautés sont Joseph Quinn (Catherine la Grande) qui sera Eddie Mudson, un metalhead audacieux qui est en charge de diriger le Hell Fire Club. Il s’agit d’un personnage détesté et incompris par certains, mais aimé par d’autres. Mudson sera au centre du nouveau mystère de cette saison.

Un militaire têtu joué par Sherman Augustus (Dans les Badlands), le colonel Sullivan, qui pense savoir quelle est la solution pour arrêter les mystérieux événements de la ville. Aussi Teinture Mason (Bosch) sera Jason Carver, un nouvel idiot populaire de l’école qui croit qu’il a tout à portée de main jusqu’à ce que soudainement les nouveaux événements de Hawkins le poussent à tout repenser.

Enfin, les nouveaux ajouts à la famille Stranger Things la complètent Nikola Djuricko (Genius), un farceur russe sarcastique qui travaille principalement comme passeur dans la prison où Hopper sera.

La série, comme presque toutes, a été retardée pendant la pandémie. Le premier teaser est arrivé au début de l’année, mais bientôt la production s’est arrêtée en raison de la vague croissante d’infections dans le monde. Cependant, depuis le mois dernier, l’équipe a repris le travail, il est donc probable que la quatrième saison arrivera l’année suivante.

Stranger Things, avec sa nouvelle touche à la Freddy Krueger, sera à nouveau en charge des Duffer Brothers, avec le casting original et de nouveaux épisodes (toujours sans numéro exact) qui atteindront le leader de toutes les plateformes de streaming.

freddy krueger Jamie Campbell Bower robert englund des choses étranges



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.