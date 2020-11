Au fil des ans, différents acteurs se sont fait passer pour Batman et à leur manière, chacun a imprégné son cachet, comme prévu Robert Pattinson crée sa propre version de Bruce Wayne et révèle ce que c’est que de travailler sur un film de ce calibre, si éloigné des petites productions dans lesquelles il était auparavant impliqué.

Lors du DC FanDome, les premières images du film tant attendu réalisé par Matt Revees ont été révélées. C’est juste à ce moment-là qu’une grande partie de la haine scandaleuse que l’acteur, le réalisateur et même Warner Bros. ont reçue pour avoir jeté Pattinson dans un rôle aussi emblématique a disparu. Contrairement aux films précédents, nous affronterons un Bruce Wayne qui a lutté contre le mal de Ghotam City pendant deux ans et sa mentalité n’est pas si stable.

Dans une interview avec Vanity Fair France, nous avons appris que Robert Pattinson crée sa propre version de Bruce Wayne dans le film “ The Batman ” qui est toujours tourné au Royaume-Uni, et compare son travail aux côtés de Reeves à un autre grand succès “ Tenet ” de Christopher Nolan qui est sorti cette année.

“Pour commencer,” The Batman “, j’utilise actuellement des choses qui semblent fragiles par rapport à l’importance du projet”, a déclaré Pattinson. “Conversations que j’ai eues avec des amis proches, embryons de rêves. Il s’agit de la part secrète et sensible d’un acteur face à la lourdeur du projet … Dans ‘The Batman’, dans ‘Tenet’, une gigantesque équipe de techniciens autour et quand vous dites: «Allez, Robert… Action! Tu dois oublier cette masse de gens et jouez devant vos propres pensées, vos propres démons. “

L’acteur ajoute: “Oui, j’ai l’illusion d’un acteur d’affronter la tension du plateau, l’attente excessive de tous ces gens et de le transformer en dialogue entre moi et moi. C’est une sensation excitante et horrible d’être cette ‘merde’ qui prend des risques planter toute l’artillerie lourde, toute cette infrastructure de guerre, parce qu’elle ne pouvait pas aller la chercher … J’y pense, quelques jours avant les enregistrements. “

“Je regarde d’abord le personnage et ce que j’ai à faire avec lui, comment vais-je devoir inventer des nuances dans cette coque, la rendant plus complexe, plus complexe tout le temps”, a déclaré Pattinson. “Batman est un rôle dans lequel je dois apprendre à mieux interpréter l’ambiguïté. Il est impossible de jouer un personnage d’une couleur. C’est beau, des gens qui semblent vivre dans deux états en même temps. “