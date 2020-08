Partager

L’acteur Robert Pattinson, qui vient de sortir la spectaculaire bande-annonce de The Batman, a commenté son jeu vidéo préféré.

La première de Principe et ses protagonistes ont réalisé différentes interviews pour sa promotion. Dans l’un d’eux, ils ont posé des questions sur les jeux vidéo Robert Pattinson et a admis que la scène de la mort de Aerith dans le Final Fantasy VII l’original l’a fait pleurer et c’est son jeu préféré.

Il était difficile (mais pas impossible) pour les jeux vidéo à l’époque de plonger les joueurs émotionnellement dans leurs histoires en raison de leur technologie limitée. La sortie de Final Fantasy VII en 97 a été considérée par beaucoup comme un tournant dans la narration du jeu vidéo, car elle présentait une histoire massive répartie sur trois disques. Le jeu vidéo a brisé le cœur des joueurs du monde entier, lorsque le membre bien-aimé du groupe Aerith Gainsborough a été éliminé par Sephiroth. Les développeurs avaient travaillé dur pour s’assurer que le joueur prenait soin d’Aerith, seulement pour que le couteau fasse plus mal lorsqu’il était tordu. La mort d’Aerith est souvent considérée comme l’un des moments les plus tristes de l’histoire du jeu vidéo. Quelque chose qui a également impacté Robert Pattinson à cette époque.

Le remake est différent.

La mort d’Aerith dans Final Fantasy VII est l’un des moments les plus célèbres de l’histoire du jeu vidéo. C’est pourquoi de nombreux fans espéraient que cela se reproduirait lorsque Final Fantasy VII Remake est sorti plus tôt cette année. Il semble qu’Aerith n’ait pas à mourir à nouveau, car Final Fantasy VII Remake s’est terminé avec les personnages principaux qui se sont battus et ont vaincu le méchant. Aerith a eu la chance de donner un coup de pied aux fesses de Sephiroth dans FF7 Remake. Il pourrait aussi le refaire par la suite et ainsi échapper à sa fameuse mort. C’est dommage que nous ne connaissions pas l’opinion de Robert Pattinson sur le remake.

