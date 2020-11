Alors que Bat Man continue de répondre à l’appel du Bat-signal pour affronter les méchants de Gotham City, le pouvoir des médias sociaux fait encore une fois son travail pour transmettre un message d’un autre petit héros à l’homme encapuchonné. Il s’avère que pendant le tournage de The Batman, Robert Pattinson Il a surpris un garçon autiste et un fan de Batman avec des cadeaux très spéciaux.

Comme vous le savez, la nouvelle version de Matt Reeves a récemment repris les activités de tournage dans la ville de Liverpool, en Angleterre, après que Robert Pattinson ait été testé positif au coronavirus (COVID-19). Après cela, James Campbell, un garçon autiste de 10 ans, est venu tous les jours, avec ses parents Nicola Corkill et Darren Campbell, sur le plateau de tournage dans l’espoir de livrer un dessin de Batman à l’acteur britannique. Cependant, la tâche n’était pas facile et il a échoué dans la tentative.

Bien sûr, abandonner n’était pas une option, alors sa mère a pensé ingénieusement à l’appel aux réseaux sociaux et via Twitter, depuis octobre, il a demandé de l’aide à Radio City News pour que oui ou oui, également protagoniste de Tenet Assistez au détail pictural du petit James.

Radio City News, pourriez-vous aider mon fils de 10 ans autiste à porter ce dessin animé de Batman? Il est sur le plateau de Liverpool aujourd’hui et sera là tous les soirs jusqu’à ce que ce soit fini. C’est un grand fan et cela ferait toute son année. Aidez-moi à faire sourire mon fils.

Comme on dit là-bas: «celui qui persévère réussit», puis Radio City News a cédé à la demande, le dessin est devenu viral, et finalement il a atteint les yeux de Robert Pattinson.

Au wknd on vous parlait de 10yo James de #Wirral James est autiste et un ÉNORME fan de #batman. Il est dessiné et il veut donner lui-même Caped Crusader sur le plateau de #Liverpool et a maintenant une nouvelle photo améliorée qu’il dit «Covid safe». #Batman, si vous êtes là, sortez et voyez-le 🦇 https://t.co/Efs4ChODR8 – Radio City News (@RadioCityNews) 13 octobre 2020

«Dans la semaine où nous vous avons parlé de James, un garçon autiste et un ÉNORME fan de Batman … il a dessiné une photo et veut la donner à Overcast de Gotham City sur le plateau de Liverpool et maintenant il a une nouvelle image améliorée qui dit qu’il est ‘COVID safe’ . Batman, si vous êtes là, sortez le voir. ».

Par la suite, l’acteur a voulu le surprendre et, bien qu’ils ne se soient pas rencontrés en personne, il lui a envoyé plusieurs cadeaux liés à Batman. Nous parlons d’une batmobile jouet, d’une affiche encadrée et d’une lettre qui dit ce qui suit: Je suis désolé de ne pas pouvoir vous voir. Votre dessin était super! Je te verrai la prochaine fois que je serai à Liverpool ».

Enfin, le père de James a exprimé sa gratitude à Robert Pattinson et à toute la production de The Batman (via Radio City News).

«Il a toujours eu une vie très difficile. Il ne sourit pas, il n’aime pas le bonheur, il vous le dira lui-même. Alors le voir réagir et être si heureux a fait fondre nos cœurs. Sa mère pleurait, c’était tellement étonnant qu’elle ait obtenu quelque chose qu’elle voulait vraiment. C’était si agréable de voir ce sourire sur son visage«.

«Merci beaucoup, vous avez joué James toute votre vie, pas seulement cette année. Tout le monde de Radio City, l’équipe de production, tout le monde à Robert Pattinson. Je suis très reconnaissant de ce que chacun a fait. Merci beaucoup, nous l’apprécions vraiment«.

Le Batman sera prêt à sortir en salles jusqu’à 4 mars 2022.

