Sylvester Stallone apporte la vision de son réalisateur à une coupe du 35e anniversaire de Rocky IV, et le tristement célèbre robot du film frappe le sol de la salle de montage. Stallone a posté sur Instagram dimanche pour annoncer qu’il faisait une coupe de réalisateur de l’entrée uber-patriotique dans la franchise emblématique, notant:

«Pour le 35e anniversaire, Rocky 4 obtient un nouveau RÉALISATEUR coupé par moi. Jusqu’à présent, ça a l’air super. Soulful .. Merci MGM pour cette opportunité de divertir.

Le film de 1985 est très apprécié des fans de la franchise et met en scène Rocky (Stallone) affrontant le Russe Ivan Drago (Dolph Lundgren). Bien que la réception critique ait été mitigée, le film a été un énorme succès et a rapporté 300,4 millions de dollars dans le monde sur un budget de seulement 28 millions de dollars.

L’un des éléments les plus polarisants du film était le robot de Paulie, qui a été créé par International Robotics Inc. et a été écrit dans le film après avoir été utilisé pour aider à traiter le fils autiste de Stallone. Le robot est tour à tour aimé et détesté par les fans du film, et il y a eu des questions immédiates sur la façon dont il sera traité dans la coupe. En réponse, Stallone a déclaré qu’il n’aimait plus le robot et qu’il le couperait de sa coupe:

Aucun mot sur le moment où nous pourrions assister à la sortie de la coupure, mais si elle arrive en novembre, ce serait juste à temps pour le 35e anniversaire de la sortie du film.