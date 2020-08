En 2015, le film spatial de Christopher Nolan s’est disputé cinq Oscars et a remporté la statuette des meilleurs effets visuels. Cependant, de nombreux cinéphiles pensent encore qu’il méritait plus d’amour de la part de l’Académie. Par exemple, qu’en est-il, à tout le moins, de la présence dans la liste restreinte de la meilleure photographie? Tandis que Interstellaire (2014) était absent dans ledit département, récemment il a reçu des éloges plus élevés que n’importe quelle médaille, et c’est qu’ils venaient du cinéaste légendaire Roger Deakins.

Il se trouve que le dernier chapitre de Team Deakins – un podcast animé par Roger et James Deakins – avait comme invité Hoyte van Hoytema, qui a été directeur de la photographie sur les trois derniers longs métrages de Christopher Nolan, dont Interstellar.

Cette conversation tournait autour de l’expérience néerlando-suisse avec les caméras IMAX et sa façon de résoudre des séquences spatiales. Cependant, à un moment donné du dialogue, Roger Deakins – lauréat d’un Oscar pour Blade Runner 2049 (2017) et 1917 (2019) – a mis le pied à terre en louant l’un des moments d’ouverture du film mettant en vedette Matthew McConaughey.

La séquence en question présente le fermier Joseph Cooper (McConaughey) et ses enfants alors qu’ils traversent des champs de maïs – dans une camionnette – afin de pirater un drone de surveillance.

« Quelle partie du storyboard a été réalisée avant le tournage? », A demandé Deakins à son invité (via), avant d’ajouter: « La séquence d’ouverture dans le champ de maïs et dans la maison est l’une des séquences de film les plus précises et les plus belles de ces dernières années. C’est vraiment brillamment fait et se sent très précisément construit. Je me demande à quel point c’était du storyboard et combien a été résolu avec les acteurs le matin. «

En réponse, Hoyte van Hoytema Il a préféré donner tout le crédit au réalisateur du film, soulignant sa vive intuition:

«Beaucoup de gens disent que Chris [Nolan] a une précision dans la narration. Mais l’une des choses les plus importantes que j’ai apprises en commençant à travailler avec lui – et l’une des choses que j’admire le plus chez lui – est qu’il est un cinéaste extrêmement intuitif. Il est aussi sensible à l’énergie qui vous est donnée, que la météo. Les gens lui disent toujours: «Vous avez beaucoup de chance avec le temps», mais il n’a jamais de chance avec le temps. Il vous suffit de filmer quel que soit le temps qui vous est livré à un endroit. »

La dernière collaboration entre Nolan et van Hoytema était Principe, une bande d’espionnage qui sera présentée en première dans les théâtres au Mexique le 11 septembre prochain.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.