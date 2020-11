Aucun fan de Star Wars ne peut nier qu’il aimerait voir à nouveau le Millennium Falcon sur grand écran voler dans les espaces les plus étroits de la galaxie. Et de ces (fans) il y en a beaucoup. Le réalisateur Ron Howard s’en tient à eux précisément pour garder l’espoir que le film solo de Han Solo obtienne une suite, tôt ou tard.

Ce n’est un secret pour personne que le film sur les aventures prématurées de Han Solo n’a pas été le succès retentissant auquel les dirigeants derrière Star Wars sont habitués. C’est pourquoi les possibilités d’une suite se sont échouées dans les coins les plus inhospitaliers de l’espace. Cependant, le réalisateur Ron Howard n’exclut pas de reprendre le commandement du navire en moins de 12 parsecs, si les fans peuvent renouveler leur intérêt.

Cela a été déclaré lors d’une conférence sur le podcast Lights Camera Barstool (via), où il a également confirmé qu’en fait une suite de Solo n’est certainement pas en cours, ni dans les plans immédiats de l’étude. Cependant, le réalisateur également de Hillbilly Elegy estime qu’au fond, les fans veulent en savoir plus sur ces personnages et le monde du trafic spatial.

“Il n’y a pas de rumeurs ou quoi que ce soit de ce genre”, a-t-il dit. Et ce n’est pas un spoiler ou quoi que ce soit, mais je pense qu’il y a un intérêt pour ces personnages. Je pense qu’il y a de l’intérêt pour ce monde de gangsters de l’espace. Mais je peux vous assurer que rien n’est en cours de développement pour un film ou Disney Plus pour le moment. Mais une grande chose est qu’il a montré beaucoup d’affection pour Solo et bien sûr, cela augure bien pour que les choses changent éventuellement.

Pourquoi Solo est-il considéré comme un film raté? Après la sortie de Rogue One, LucasFilms a vu l’opportunité de remporter de nouveaux succès à travers des films en dehors de la série qui racontaient différentes histoires sur le même univers. Et si vous avez du mal à revenir à des personnages classiques et intéressants, Han Solo était l’option idéale.

C’est ainsi que Disney a soulevé le projet avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke et Donald Glover à la barre. Le film a été à l’origine réalisé par les esprits dynamiques derrière le récent film LEGO Adventure (à l’époque), Phil Lord et Christopher Miller, mais les deux ont fait défection lorsque la production était bien passée à mi-chemin.

Ron Howard est intervenu et a re-filmé plus de 70% de ce qui était précédemment travaillé, ce qui a finalement classé ce film comme l’un de ces cas dans lesquels il y avait une production et une réalisation turbulentes, ce qui s’est bien sûr reflété dans l’intérêt du public et dans les résultats finaux des travaux.

Si Solo: A Star Wars Story n’a pas été un succès au box-office, la réalité est que sa performance n’a pas non plus été retentissante. Il n’atteignait la somme qu’aux États-Unis de 393,2 millions de dollars, bien que les analystes assurent que pour être considéré comme un succès par l’étude, il faudrait même qu’il ait dépassé la somme de cinq cents.

En termes de qualité, les goûts sont variés, car si le film n’a pas été sévèrement revu par la critique, il n’a pas été accueilli avec l’enthousiasme de Rogue One. Enfin, l’aventure configurée par Ron Howard sur Han Solo, a reçu de multiples nominations pour son Effets visuels dans plusieurs galas prestigieux, y compris les Oscars, et a même remporté le prix le plus élevé de la guilde spécialisée des bandes sonores, qui a couronné le travail de John Powell et John Williams, comme le meilleur de leur année.

