Nous savons tous que Rupert Grint est devenu célèbre grâce à la saga Harry Potter dans le rôle de Ron Weasley. Pourtant, l’interprète de trente ans a maintenu un profil d’acteur discret et il était même impossible de le voir apparaître sur les réseaux sociaux … jusqu’à présent. À la surprise de ses fans, Grint a déjà fait ses débuts sur Instagram en partageant une jolie carte postale avec lui et son petit bébé.

Depuis le 10 novembre 2020, Rupert Grint rejoint les millions d’utilisateurs qui partagent des photos et des vidéos sur Instagram et pour faire leurs débuts dans cette communauté virtuelle, rien de mieux que de montrer sa facette de père. La carte postale paternelle aimante a été accompagnée d’une légende assez particulière, où l’acteur britannique admet qu’il avait dix ans de retard, mais en plus de cela, il a présenté son premier-né, dont le nom répond à mercredi, comme le personnage de Christina Ricci à Los Addams fou.

Bonjour, Instagram. Je n’avais que dix ans de retard, mais me voici. Grint est sur Gram. Je suis ici pour vous présenter mercredi G. Grint. Prends soin de toi “.

Il convient de noter que la photographie a fait sensation parmi ses fans, puisqu’elle a déjà accumulé jusqu’à présent plus de 2 millions de “j’aime” et avec les commentaires de bienvenue de sa co-star Tom Felton. Bienvenue Weasley, il était temps. J’adore mercredi », a-t-il écrit. De même, Rupert Grint compte déjà un peu plus de 2 millions d’abonnés et sa photo de profil est assez attachante car il est accompagné de l’actrice vétéran Maggie Smith, qui a joué le professeur Minerva McGonagall.

À propos, il y a plusieurs semaines, Tom Felton a révélé qu’il organisait déjà une réunion virtuelle avec une partie du casting de Harry Potter. Rappelons-nous que le 14 novembre prochain, c’est le 19e anniversaire d’Harry Potter et de la pierre philosophale qui sort en salles dans le monde entier.

Professionnellement parlant, Rupert Grint peut être apprécié dans la série Apple TV Servant où il joue Julian Pearce.

instagram Rupert Grint



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.