La plupart d’entre nous localisent Ryan Reynolds comme l’une des célébrités qui aime trolling et se moquer de ses pairs à travers les médias sociaux (Cof, toux… Hugh Jackman). Cependant, l’acteur ne passe pas tout son temps à jouer des blagues car il utilise également des espaces et des outils virtuels pour faire la bonne action de la journée. Il s’avère que pendant cette pandémie, il s’est consacré à l’enregistrement d’environ 400 vidéos, juste pour remercier l’excellent travail de l’équipe de production qui constitue l’un des derniers films dans lesquels il joue: Red Notice.

Dans une rétrospective, le 30 octobre 2020, Ryan Reynolds a mis en ligne, sur Instagram, une série d’images des coulisses du film Red Notice. Avec un message émouvant, il a remercié toutes les personnes impliquées pour le grand sacrifice du tournage du film au milieu d’une pandémie mondiale. Il faut juste se souvenir que la notice rouge avait commencé sa production 10 mois auparavant, cependant, le coronavirus a retardé ses plans, comme celui de nombreuses autres productions cinématographiques et télévisuelles.

Voici ce que le protagoniste de Deadpool a exprimé:

Il n’y a pas eu beaucoup de films ces derniers temps. Ils me manquent. Hier, c’était mon dernier jour sur la notice rouge. Nous avons commencé ce film il y a 10 mois. Nous nous sommes arrêtés en mars sans aucune idée de quand ou si nous reviendrions. Avec l’aide de tant de travailleurs intelligents de la santé et de la sécurité, Netflix a trouvé un moyen de nous remettre au travail. Mon chapeau est à cet équipage. Je ne saurais trop insister sur sa valeur. Plus de 300 âmes vivant dans une bulle isolée pour en faire une réalité. Ils allaient travailler chaque jour dans les circonstances les plus intenses. Ce sacrifice est non seulement la leur, il appartient aussi à leur famille, amis et aimait ceux qui ne les ont pas vus depuis des mois. Tous les héros ne portent pas de cape. Certains portent des masques. Et visières. Et avoir des cotons-tiges collés dans mon nez tous les jours“, a écrit.

Après cette publication, The Hollywood Reporter a rapporté que Ryan Reynolds avait fait quelque chose d’encore plus surprenant ce jour-là et qu’il n’avait pas partagé avec ses plus de 36 millions d’abonnés sur Instagram: a enregistré près de 400 vidéos pour les familles, amis et proches des membres de la production Red Notice. Il a même donné un espace pour enregistrer un audiovisuel aux animaux de compagnie de ceux sans parent proche. Tout cela, car ils devaient rester isolés sans pouvoir aller nulle part, ce qui se manifestait par un environnement déprimant.

«J’ai fait des vidéos pour leurs chiens. Le moral était très bas parce que tout le monde était enfermé. Ils ne pouvaient pas aller ailleurs que travailler ou l’hôtel. Dans certains cas, leurs familles étaient chez elles à moins d’un kilomètre et demi. Je ne peux pas imaginer ce genre de désir », a déclaré Reynolds.

Après avoir terminé le tournage sur Red Notice, Ryan Reynolds a également offert à chaque membre de la production une bouteille de Gin Aviation American, accompagnée d’une note personnalisée. Pendant ce temps, Red Notice apparaîtra sur les écrans du titan en streaming en 2021.

Dans d’autres nouvelles liées à Ryan Reynolds, il a été annoncé que Deadpool 3 est en développement avec Marvel Studios et a déjà des écrivains. Pour connaître tous les détails, cliquez sur le lien suivant.

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même quand je dors.