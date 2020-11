Les films de héros de DC ont connu des hauts et des bas ces dernières années, mais l’une des plus grandes déceptions a peut-être été la première adaptation de Green Lantern avec le rôle de Ryan Reynolds, un trébuchement dont le personnage n’a pas pu avancer, mais malgré la mauvaise réception, il semble que l’on puisse revoir cette version, car selon certaines sources, Ryan Reynolds reviendra comme Green Lantern pour «The Flash».

Le film Flash avec Ezra Miller pour le DC Extended Universe, il devrait être l’un des plus ambitieux pour Warner et DC, car nous verrons le célèbre multivers et même l’union entre eux, comme il a été confirmé que nous le verrons Michael Keaton dans le rôle de Batman encore une fois, en plus d’ajouter d’autres versions qui pourraient apparaître dans ce film.

Selon les informations de Grace Randolph, Ryan Reynolds reviendra en tant que Green Lantern pour ‘The Flash’, Puisque l’acteur est sollicité pour reprendre son rôle de Hal Jordan pour une participation spéciale à ce film, on ne sait pas si l’acteur acceptera l’offre, ce qui semble quelque peu compliqué, puisque Reynolds s’est moqué à plusieurs reprises de son agir et semble être plus concentré sur l’arrivée de Deadpool dans l’univers cinématographique Marvel.

Apparemment, le film solo Flash servira de guide pour comprendre le “multivers” en organisant les différents univers présentés dans le DC FanDome et que j’avais déjà exploré le crossover de ‘Crise sur des terres infinies’ Et peut-être que cela servira à revoir Ryan Reynolds dans le célèbre costume vert et animé.