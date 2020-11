Au fil des années, il y a eu de nombreuses personnes qui, grâce à leurs personnages ou à leur participation au show business, sont devenues une partie importante de la culture populaire, comme ce fut le cas avec Trebek. Désormais, grâce à ses réseaux sociaux, l’acteur Ryan Reynolds s’est souvenu d’Alex Trebek et il était très reconnaissant pour sa participation à son prochain film «Free Guy».

Pour beaucoup, le monde du divertissement a subi une grande perte lorsqu’il a été révélé que Alex Trebek il avait perdu la vie à l’âge de 80 ans, à la suite d’une bataille contre le cancer du pancréas.

Merci à votre participation en tant qu’hôte du jeu télévisé Péril!, il est devenu une icône de la culture populaire. La participation de Trebek à cette émission a duré plus de trois décennies, et ce qui a surpris tout le monde, c’est qu’il a continué à le faire même après avoir annoncé publiquement son diagnostic de cancer en mars 2019.

Comme il était une figure bien connue du show business, Trebek a fait de nombreux camées dans diverses séries et films. C’est pourquoi Ryan Reynolds s’est souvenu d’Alex Trebek sur ses réseaux sociaux, et a souligné qu’il était très reconnaissant pour sa participation à son prochain film ‘Free Guy’.

«Alex Trebek a eu la gentillesse de filmer un caméo pour notre film Free Guy l’année dernière malgré sa bataille. Il était sympathique et amusant. En plus d’être curieux, inconditionnel, généreux, rassurant et bien sûr canadien. Nous t’aimons, Alex. Et ça le sera toujours », a écrit Reynolds sur son compte Twitter officiel.