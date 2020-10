Ryan Reynolds est connu pour être l’un des acteurs les plus recherchés d’Hollywood, ayant un calendrier complet de projets très prometteurs dans l’industrie, et l’un des plus attendus par les fans est de le voir dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) en tant que Deadpool. Maintenant, selon un nouveau rapport, il a été révélé que Ryan Reynolds veut Spider-Man et un autre super-héros dans “ Deadpool 4 ”.

Ces derniers mois, Reynolds a mis d’innombrables films et événements à son emploi du temps, et il semble L’acteur de 43 ans ne cesse d’augmenter ses projets, et c’est pourquoi de nombreux fans se demandent si l’acteur a réellement de la place pour ‘Deadpool 3.’

Pour leur part, plusieurs rapports ont révélé que Reynolds et le studio cherchaient un moyen pour Deadpool de faire ses débuts dans une franchise essentiellement familiale, ce qui a un peu compliqué les choses. si vous pensez à la nature du personnage.

Cependant, selon le portail We Got This Covered, il a été révélé que Ryan Reynolds travaillait sur une troisième partie de “ Deadpool ” avec Marvel Studios, et en fait les choses ne s’arrêtent pas là, depuis L’acteur veut Spider-Man et le nouveau MCU Wolverine sont dans «Deadpool 4».

Bien sûr, on ne sait pas du tout comment ces personnages pourraient influencer le développement des nouveaux films “ Deadpool ”, mais nous devons seulement attendre de voir si cela est vrai. Souhaitez-vous voir divers héros dans les films ‘Deadpool’ suivants?