Warner Bros. a révélé des informations importantes plus tôt dans la journée avec le départ de Johnny Depp de la série en tant que Gellert Grindelwald. Étant donné qu’ils prévoient de trouver quelqu’un de nouveau pour reprendre le rôle et la pandémie, les choses prendront plus de temps que prévu, c’est pourquoi ils ont publié un nouvelle date de sortie pour «Fantastic Beasts 3».

«Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald», le film précédent, a révélé des détails importants tels que la localisation du frère perdu d’Albus Dumbledore. Tout comme les forces de Grindelwald se rassemblent pour pouvoir suivre les plans du mal Credence (Ezra Miller), un enfant puissant avec un parasite Obscurus à l’intérieur.

L’histoire se poursuivra, maintenant sans Depp, mais il faudra plus de temps que prévu pour arriver. La nouvelle date de sortie de ‘Fantastic Beasts 3’ s’éloigne du 12 novembre 2021 à l’été 2022 comme révélé dans la déclaration Warner.

«Johnny Depp quitte la franchise« Fantastic Beasts ». Nous remercions Johnny pour son travail dans les films à ce jour. «Fantastic Beasts 3» est actuellement en production et le rôle de Gellert Grindelwald sera à nouveau sollicité. Le film sortira dans les salles du monde entier à l’été 2022 », a déclaré Warner.

«À la lumière des événements récents, je voudrais faire la brève déclaration suivante», déclare la déclaration de Depp. “Tout d’abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont compte tenu de leur soutien et de leur fidélité. J’ai été touché par vos nombreux messages d’amour et d’inquiétude, surtout ces derniers jours. “

L’acteur a poursuivi: «Je tiens à vous faire savoir que Warner Bros. m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans« Fantastic Beasts »et j’ai respecté et accepté cette demande. Le jugement surréaliste du tribunal au Royaume-Uni ne changera pas mon combat pour dire la vérité, et je confirme que j’ai l’intention de faire appel. Ma détermination reste forte et j’ai l’intention de prouver que les accusations portées contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies pour le moment.“