Après des mois de spéculations sur la date de première possible de la série Disney +,‘Scarlet Witch and Vision’(WandaVision), il a été annoncé que la série tant attendue Marvel Cinematic Universe arrivera sur la plateforme de streaming le 15 janvier 2021. Parallèlement à sa date de sortie, une nouvelle affiche a été publiée ci-dessous.

Situé dans les années 1950, WandaVision raconte l’histoire des super-héros Vision et Scarlet Witch (Paul Bettany et Elizabeth Olsen). La série combine le style des sitcoms classiques avec l’univers cinématographique Marvel, dans un monde dans lequel Wanda Maximoff et Vision, deux êtres super puissants qui vivent leur vie de banlieue idéale, commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble. .

En outre et sur la base de photos de plateau publiées précédemment, nous savons que la série présentera le département Sensitive Global Observation and Response (mieux connu sous le nom de SWORD), qui est une subdivision du SHIELD qui traite des menaces extraterrestres qui mettent en danger la sécurité mondiale. La série marquera donc les débuts en direct de ce département.

La série mettra en vedette le retour de Kat Dennings dans le rôle de Darcy Lewis, un personnage que nous avons vu pour la dernière fois en 2013 dans “ Thor: The Dark World ”, avec Randall Park (“ Ant-Man and the Wasp ”) en tant qu’agent du FBI Jimmy Woo. et les nouveaux arrivants du MCU Kathryn Hahn et Teyonah Parris, ce dernier en tant que version adulte de Monica Rambeau, un personnage qui est apparu pour la première fois dans ‘Captain Marvel’ l’année dernière.

Jac Schaeffer («Captain Marvel») est le producteur, le showrunner et le scénariste principal de cette série dirigée par Matt Shakman («Cut Bank»).