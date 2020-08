Une actrice qui, au fil du temps, a montré qu’elle n’était pas simplement un autre joli visage à Hollywood. Scarlett Johansson a prouvé qu’elle pouvait soutenir seule des films dans le rôle principal, qu’il s’agisse de comédies romantiques, de grandes productions d’action de réalisateurs français ou de films d’auteur de science-fiction audacieux.

Johansson n’est pas non plus sorti de la controverse; L’actrice a été critiquée pour avoir participé à la réalisation de l’action en direct hollywoodienne de l’anime japonais Ghost in the Shell, et la même chose s’est produite avec Rub & Tug, un film également réalisé par Rupert Sanders de Ghost in the Shell. La vérité est que personne n’a rien dit lorsque d’autres personnes ont joué des acteurs trans comme Eddie Redmayne (The Danish Girl) ou Felicty Huffman (Transamerica) l’ont fait, et Scarlett Johansson elle-même a démissionné du projet Rub & Tug.

Voici quelques-uns des films de Scarlett Johansson les plus importants de votre carrière, quel est votre préféré?

Monde fantôme

Ce n’était pas exactement un succès au box-office, il a convaincu la critique et jouit d’un statut culte, c’est aussi l’adaptation d’un roman graphique alors que le genre n’était pas encore à son apogée comme ces dernières années.

Perdu à Tokyo (Perdu dans la traduction)

Une star de cinéma et la femme d’un photographe complètent leurs journées au Japon et entament d’ailleurs une relation atypique qui les fera se réveiller de leur léthargie. Avec ce film, le monde est tombé amoureux de Scarlett Johansson et allez, Bill Murray sort. C’est aussi le travail qui a consolidé Sofia Coppola après Virgins Suicides.

La jeune femme à la boucle d’oreille en perles

Une fille en charge du ménage dans la maison du peintre Johannes Vermeer impressionne l’artiste et devient l’égérie de l’une de ses œuvres les plus importantes. Tout le monde aura vu le célèbre tableau, maintenant ils peuvent voir l’histoire qui se cache derrière.

Guerre de l’infini Avengers

Le film tant attendu du retour de The Avengers sur grand écran n’aurait pas pu être meilleur pour l’action que Black Widow lui réservait, qui malgré son affrontement avec des êtres d’autres mondes, ce n’était pas une raison pour lui d’être relégué, mais plutôt il en faisait partie de la défense de Captain America et a été l’une des premières lignes d’attaque à Wakanda.

L’île

Dans le futur le clonage d’humains est possible mais interdit, deux clones s’échappent de la ferme où ils sont trompés sur une île qui leur promet la meilleure vie, même si en réalité c’est la mort. L’un des films les plus simples et les plus divertissants de Michael Bay, considéré par beaucoup comme son meilleur travail.

L’autre reine (L’autre fille Boleyn)

La relation troublée de Mary et Anne Boleyn pour l’amour du roi Henry Tudor. Natalie Portman et Scarlett Johansson jouent les sœurs Boleyn dans un film d’époque, le drame met également en vedette Benedict Cumberbatch et Eric Bana.

La provocation (Match Point)

Chris est instructeur de tennis à Londres, il a une relation avec Chloé mais lors d’un événement, il rencontre Nola et commence une aventure qui ne leur laissera rien de bon. Un thriller réalisé par Woody Allen où Scarlett Johansson est la femme fatale, Shut up and take my money!

Le Big Trick (Le Prestige)

Deux magiciens rivaux s’engageront dans une bataille pour voir lequel d’entre eux est le meilleur dans un domaine où rien n’est ce qu’il semble et nécessite toute notre attention. Scarlett Johansson est l’assistante qui sert de distraction et nous fait regarder des endroits où l’action ne se déroule pas.

Vicky, Cristina, Barcelone

Deux amis décident de faire un voyage à Barcelone et de découvrir l’endroit, malheureusement ou heureusement, ils rencontrent Juan Antonio et María Elena et leurs vacances prennent des directions dangereuses. Woody Allen livre une sitcom avec des personnages vraiment complexes et des performances solides de Javier Bardem et Penelope Cruz.

Il ne t’aime pas tellement (Il n’est juste pas ça en toi)

Les signaux que les hommes (et les femmes) envoient avant l’intérêt ou non d’une relation. Dois-je l’acheter, le louer ou l’attendre à la télévision? Avec un casting solide qui comprend Ben Affleck, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly et Bradley Cooper, louez sans hésitation.

L’homme de fer 2

Le retour de Tony Stark après avoir révélé son identité d’Iron Man. Pendant ce temps, il doit faire face à certains fantômes du passé tout en constituant une nouvelle équipe. Bien qu’il ne profite pas de la fraîcheur d’Iron Man, Iron Man 2 fait partie de la phase 1 de Marvel, et notamment parce qu’il marque l’introduction de l’un de ses personnages les plus emblématiques: Black Widow.

Les Vengeurs

La première partie de la réunion de super-héros la plus épique de l’histoire du cinéma. Dans cette partie, Black Widow sert de détonateur pour découvrir le plan malveillant de Loki et devenir accessoirement amis, pour la première fois, avec Bruce Banner, qui plus tard nous assisterions à la relation amoureuse problématique que les deux auraient dans Age of Ultron.

Don Jon

Un homme accro au porno doit couvrir son vice lorsqu’il entame une relation amoureuse avec une femme qui exige toute son attention. Le premier long métrage de Joseph Gordon Levitt est une comédie agréable qui ne se limite pas seulement à être une pièce de théâtre « coquine » ou à tomber dans des blagues faciles, mais qui finit même par avoir une morale.

Sous la peau

Un extraterrestre marche dans les rues solitaires d’une ville et se nourrit des hommes qu’il rencontre sur son chemin. C’est sans aucun doute l’un des films les plus expérimentaux de Johansson où il ne parle même pas trop et tout s’exprime à travers son visage et son jeu d’acteur.

Elle (elle)

Bien que Scarlett Johansson n’apparaisse pas sous sa forme physique, la seule chose que nous pouvons entendre est sa voix, mais sous quelle forme. Dans le film, c’est l’intelligence artificielle dont le pauvre Théodore tombe amoureux, qui dans l’une des scènes les plus déchirantes non seulement du film, mais ces dernières années au cinéma, elle avoue qu’elle ne l’aime pas seulement .

Lucy

Une chose nous est claire avec le cinéma de Luc Besson, il sait parfaitement faire des personnages féminins forts mais surtout intéressant. Que ce soit Leelo Dallas ou Lucy, ce sont des femmes capables de donner des coups de pied à gauche et à droite mais qui, contrairement à la grossièreté d’un homme, n’ont pas peur d’être vulnérables et même de pleurer, même si elles apprennent à connaître toutes les informations qui s’y trouvent. univers et utilisez votre cerveau à 100% comme Lucy.

Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver

L’un des films les plus ronds de l’univers cinématographique Marvel, le tout dans un thriller d’espionnage que seuls les frères Russo auraient pu construire et traiter dans le genre de film de super-héros. Il continuerait également à marquer l’une des nombreuses collaborations avec Chris Evans.

Salut César!

Les Coens présentent cette comédie d’ensemble à l’âge d’or d’Hollywood où les grandes productions se déroulaient entre différents décors. L’une des stars est interprétée par Johansson qui doit cacher sa grossesse malgré le fait que son corps, comme c’était typique à Hollywood, était de quoi un film venait.

Fantôme dans la coquille

Une adaptation controversée car c’est l’un des anime qui a le plus influencé le cinéma de science-fiction. Commençant par avoir Johansson en tête, mais dans l’intrigue du film et même le réalisateur du film, Mamoru Oshii, était d’accord avec la décision du casting.

Avengers: Fin de partie

Après avoir été l’un des survivants du claquement de Thanos, Black Widow doit s’occuper de l’organisation des éléments de super-héros qui restent en vie, de Captain Marvel, War Machine, Rocket Racoon et même Captain America. Mais sa plus grande mission reste à venir.

Histoire d’un mariage

L’issue émotionnelle d’un couple amoureux, qui après avoir vécu un mariage heureux avec un jeune fils, doit affronter la séparation et se battre pour un divorce qui fera ressortir le pire en eux. Scarlett Johansson vivait même une séparation dans la vraie vie, ce qui a rendu son histoire plus personnelle, ce qui lui a valu une nomination aux Oscars de la meilleure actrice.

Lapin Jojo

Un petit garçon de l’Allemagne de la Seconde Guerre mondiale a Hitler comme ami imaginaire, qui lui donne souvent des conseils sur la façon d’être l’un des meilleurs éléments nazis. Cependant, ce garçon a une mère qui cache un secret, ou plutôt une fille juive dans le grenier de sa maison, et bientôt elle enseignera à son fils une ou une autre leçon de vie.

Scarlett Johansson

Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour « Pour avoir une vision plus large, voir non seulement les bons films, mais aussi les mauvais » évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.