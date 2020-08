Combien de fois nous sommes-nous levés de nos sièges à la fin du film (sans faire attention au générique de fin) et sommes-nous partis? On le fait probablement car il n’y a plus rien à voir et il n’y a aucun intérêt à savoir qui est apparu à l’écran et surtout qui a rendu possible l’histoire que l’on apprécie. Pourtant, cette idée à maintes reprises nous a fait passer par des scènes post-crédit ingénieuses qui nous promettent un moment de plaisir, nous racontent ce qui est arrivé aux protagonistes ou même anticipent une suite. Nous avons donc décidé de faire une liste d’histoires que vous auriez peut-être manquées dans le générique du film parce que vous n’êtes pas resté pour les voir.

Il est à noter que, ces dernières années, Marvel Studios a popularisé cette tendance à attendre avec impatience les scènes post-crédit et que nous nous sommes en quelque sorte habitués à rester dans les salles jusqu’à la fin. Dans le lien suivant, vous pouvez profiter d’un classement avec les scènes post-crédits de l’univers cinématographique Marvel.

Up: une aventure en haute altitude (2008)

Cette aventure attachante de Disney Pixar ne nous a pas exactement présenté une scène post-crédit émouvante, mais plutôt, elle a utilisé la photographie fixe pour nous raconter une petite histoire, après le voyage de Carl, Russell et Dug à Paradise Falls. Si vous avez fait attention, pendant le générique, nous voyons les trois personnages de retour en ville se promener dans le parc, tandis que Dug poursuit les écureuils, Carl et Russell lors d’une journée de pêche, en pique-nique, en camping, en allant au cinéma pour en profiter. Star Wars ou Dug avec ses chiots.

Spider-Man: Dans le Spider-Verse (2018)

Le film oscarisé ne pouvait pas manquer dans cette liste puisque le générique de fin était un festin de scènes qui nous donnaient plusieurs références faisant allusion aux mèmes de Spider-Man, à la facette de Spider-Gwen en tant que chanteur, entre autres. Mais à la fin, à la fin et à montrer le multivers déjà vaste, ils nous ont surpris avec les débuts de Miguel O’Hara / Spider-Man 2099 (Oscar Isaac) tout en discutant avec son assistante virtuelle Lyla. L’arachnide décide de tester son appareil de voyage dans le temps et de revenir à l’endroit où tout a commencé: apparaissant, de manière très amusante, dans la série animée Spider-Man des années 60.

Toy Story 2 (1999) et Toy Story 3 (2010)

Pixar a de nouveau excellé dans la liste grâce à Toy Story 2. Le cinéaste John Lasseter a voulu jouer un peu avec le terme metacinem pour nous présenter lors du générique final une série de bloopers mettant en vedette les personnages. Woody s’étouffant avec du ruban adhésif, Buzz Lightyear rots quelques secondes après avoir crié « Action » ou Barbie Guide récitant leurs répliques devant la caméra, quoique un peu fatiguées, exigeant une pause avant de filmer à nouveau. Dans le même ordre d’idées, dans Toy Story 3, nous avons été témoins du résultat de plusieurs des jouets du film, qui ont trouvé une maison avec les enfants de la crèche et là, nous avons Barbie et Kent sans perdre de temps à faire les leurs.

Mini espions 3D: Game Over (2003)

Les mini espions ont profité de scènes post-crédit au cours de ses trois versements. Cependant, nous nous concentrerons sur ce qui s’est passé dans Mini Spies 3D: Game Over, où les responsables nous ont surpris avec quelques vieilles bandes vidéo mettant en vedette le petit, très petit Daryl Sabara (Juni Cortez) et Alexa Vega (Carmen Cortez). diriger ses auditions pour jouer dans le premier film en 1999.

Harry Potter et la chambre des secrets (2002)

Le résultat de Gilderoy Lockhart interprété par Kenneth Branagh n’était pas très clair dans le deuxième volet de Harry Potter. Eh bien, en fait, pour déterminer où il se trouve, le réalisateur Chris Columbus et sa compagnie nous ont donné une scène où nous avons appris que le célèbre magicien et auteur de livres était dérangé en se demandant: « Qui suis-je? »

Il était une fois … à Hollywood (2019)

Le nominé aux Oscars a également joué avec l’idée de métacinéma et au cours du générique de fin, Quentin Tarantino a proposé une séquence où nous suivons de près la carrière de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), mais qui joue maintenant dans les publicités de cigarettes de la marque Red Apple. À la fin de la publicité, lorsque la caméra arrête d’enregistrer, Dalton indique clairement que le tabac pue avec son mauvais goût.

Constantine (2005)

Après avoir terminé le générique, il s’avère que Constantine a attendu que nous revoyions John Constantine (Keanu Reeves) visiter la tombe de son apprenti Chas (Shia LaBeouf). Alors qu’il se retire du cimetière, nous voyons son compagnon décédé se manifester comme ce qui semble être un ange.

Que s’est-il passé hier? (2009)

La comédie mettant en vedette Bradley Cooper a attendu le générique final pour nous raconter à travers une série de photographies fixes ce qui s’est réellement passé la nuit précédente et a été oublié par ses protagonistes grâce aux effets de l’alcool et d’autres substances. Sans aucun doute, un témoignage photographique très, très drôle.

Deadpool 2 (2018)

Pendant le générique de fin, le Mercenary Mouth a réussi à mettre fin à une série de bouts qui restaient en suspens autour du personnage. D’abord, il corrige le meurtre de Vanessa, puis il décide de sauver X-Force, enfin Peter, puis il assassine sa version moche de Deadpool dans X-Men: Wolverine Origins (2009) et voyage enfin dans le passé pour finir avec un Headshot Ryan Reynolds et l’empêche d’accepter la tête dans Green Lantern (2011). On ne peut nier que toutes ces séquences du générique de fin étaient très originales.

Les Simpsons: Le film (2007)

La famille jaune a également présenté une scène post-crédit amusante où à la fin du film, Homer et sa famille sont sur le point de quitter un cinéma et au milieu du générique de fin, bébé Maggie prononce son premier mot: «suite». À la fin, un employé de cinéma apparaît en train de nettoyer avec un balai et demande: « Quatre ans à l’école de cinéma pour ça? »

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.