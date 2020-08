Ce sont d’autres fois, sans aucun doute. Rien qu’en janvier de cette année, une (bonne) animation mexicaine a fait ses débuts au box-office avec des numéros très discrets: La ligue des 5. Quelqu’un se souvient-il d’elle? Sûrement pas, car il a à peine rayé le top 10, avec 5 millions de pesos (MDP) et un peu plus de 100 000 téléspectateurs au cours de ses 4 premiers jours.

Huit mois plus tard Scooby Doo a ajouté 5,5 millions de pesos au box-office (c’est-à-dire non loin de La ligue des 5) et avec cela, il est devenu la 1ère place et la meilleure première orange post-phase dans les salles au Mexique. Ses 108 mille téléspectateurs dépassent ceux de TOUS les films réunis la semaine dernière (107400 téléspectateurs)

En effet: les revenus des théâtres au Mexique –Bien qu’ils soient encore très petits– ils commencent à bondir semaine après semaine. Ainsi, on est passé de 2,8 millions de pesos en début de mois à 7,0 dollars la semaine dernière (avec l’ouverture de salles au CDMX) et maintenant à 12,7 millions de pesos (avec l’État du Mexique).

Dans un cadre réaliste, Scooby Doo il finira par recueillir de 20 à 25 millions de dollars, soit 1 million de dollars. Pour mettre les choses en perspective, les horribles versions live-action de 2002 et 2004 totalisaient respectivement 10,8 et 9,2 millions de dollars au Mexique. Oui, on sait déjà qu’un dollar coûte alors la moitié, mais rIl est choquant de savoir que cet épisode fera à peine un dixième de ses prédécesseurs.

Fernanda Castillo, la quintessence de l’aimant du box-office, a fait ses débuts à la 2e place avec un film d’horreur. Fais attention à ce que tu souhaites il a ajouté 1,5 million de dollars sur 668 écrans, et est ainsi devenu le meilleur début mexicain de cette nouvelle ère. L’autre proposition nationale, École pour séducteurs, est tombé au 6e rang, avec 373 000 pesos et un cumul de 2,2 millions de pesos.

En 3ème place, il était situé La chasse, qui en 4 semaines représente 5,2 millions de pesos et reste dans 287 cinémas. En 4e, un autre film qui était aussi la première place: Évasion de Pretoria, qui, dans sa 6e semaine, ajoute 635 000 pesos, ce qui porte son cumul à 3,7 millions de pesos.

Il parait, Pendant que tu es avec moi (5e place) a eu une seconde vie dans les théâtres de Chilangos et du Mexique, puisqu’elle a ajouté 387 000 pesos dans 292 cinémas, pour un cumul de 2,1 millions de pesos. La même chose peut dire Baba Yaga (7e place), vétéran du décompte (10 semaines) avec 340 mille pesos cette semaine et 2,8 millions de dollars accumulés. Et un pas en arrière (8e) est le seul représentant de l’ère pré-COVID: Dans le jeu du tueur avec 320 mille pesos cette semaine et 5,6 millions de pesos accumulés.

Clôture du décompte apparaissent Maison folle de terreur (164 cinémas, 277 milliers de dollars, 3,4 millions de dollars accumulés) et Coyote Drive-in, avec 236 mille pesos.

Jeudi (encore une fois, jour d’ouverture) arriveront des propositions qui ne menacent pas la première place de Scooby Doo: Le secret-oser rêver; L’origine (dans une renaissance du 10e anniversaire), Mains aux bras (Un autre avec Daniel Radcliffe!) Et L’île fantôme. Eh bien, ce dernier pourrait, parce que c’est l’horreur.

Corollaire 1: Les huit cents

Qu’a-t-il fallu à la Chine pour ramener les gens au cinéma? Tout d’abord, une école de sorciers –Harry Potter– puis un blockbuster aux proportions épiques: Les huit cent, le premier film qui cette année ajoute plus de 100 millions de dollars (MDD) dans un seul pays au cours de ses cinq premiers jours (Mauvais garçons pour toujours fait 79,4 $). Avec 116,63 millions de dollars et de bonnes critiques, ce sera le film le plus rentable d’un territoire en 2020, laissant derrière lui la troisième tranche de Mauvais garçons (204 millions de dollars). En fait, tout indique qu’il conservera cette couronne de 2020. Le format IMAX a contribué pour 6,3% du total, malgré le fait que seulement 1% des écrans chinois sont IMAX.

Avec Les huit cent, La Chine montre (comme cela s’est produit en Corée du Sud et en Espagne) qu’un succès local peut renvoyer les gens au cinéma tant que c’est quelque chose de très attendu.

Corollaire 2: Hors de contrôle

Evidemment, ce n’est pas pareil Les huit cent (Premier film chinois tourné à 100% en IMAX…) que… Russell Crowe en a marre de ses nerfs. Hors de contrôle (déséquilibré) il a ajouté 4 millions de dollars dans 1 823 salles aux États-Unis et au Canada. Bien sûr: rappelez-vous que seules 12 des 28 grandes villes au nord du Rio Grande ont des cinémas ouverts (y compris Dallas-Fort Worth, Houston, Chicago, Atlanta, Orlando et Las Vegas). Derrière se tenait SpongeBob Movie: Sponge on the Run, cela au Canada a ajouté 0,55 million de dollars (2,06 dollars cumulés), car aux États-Unis, il ira directement à Netflix.

Edgar Apanco Fan-from-hell des numéros de cinéma. Il était rédacteur en chef de magazines économiques (non, ce n’est pas de là que vient son amour pour les chiffres). Aujourd’hui, il est un expert des reportages au box-office et du marketing de contenu (happy marketing … #OkNo).