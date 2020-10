Selon Deadline, le réalisateur de ‘Doctor Strange’ Scott Derrickson a signé pour co-écrire et réaliser un thriller d’horreur pour Blumhouse et Universal Pictures intitulé‘Téléphone noir’. L’histoire, basée sur le roman du même nom de Joe Hill en 2004, est décrite comme suit:

Imogene est jeune et jolie. Embrassez comme une actrice et connaissez absolument tous les films qui ont été tournés. Le fait est qu’elle est également morte et attend Alec Sheldon au Rosebud Theatre un après-midi de 1945. Arthur Rod est un garçon solitaire avec des idées brillantes et un talent pour attirer les abus. Ce n’est pas facile de se faire des amis lorsque vous êtes le seul enfant gonflable de votre ville.

Francis n’est pas content. Francis était autrefois humain, mais cela s’est produit il y a quelque temps. Il est maintenant un homard de huit pieds de haut, et tout le monde à Calliphora tressaille à chaque fois qu’ils l’entendent chanter. John Finney est enfermé dans une cave remplie de taches de sang résultant des meurtres d’une demi-douzaine d’autres garçons. Avec lui au sous-sol se trouve un vieux téléphone, déconnecté depuis longtemps, mais chaque nuit il sonne avec les appels des morts …

En plus de diriger le projet, Derrickson a adapté l’histoire avec son collaborateur fréquent C. Robert Cargill («Sinister»). Derrickson et Cargill produiront le film via leur label Highway Productions aux côtés de Jason Blum pour Blumhouse. Avec Joe Hill comme producteur exécutif, pour le moment Mason Thames (‘For All Mankind’) et Madeleine McGraw (‘La Llorona’) sont confirmés comme protagonistes du film.