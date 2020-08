Tenet se prépare à sortir en salles aux États-Unis jeudi prochain, le 3 septembre et, bien que les attentes soient élevées, il y a beaucoup de gens qui n’ont toujours pas la confiance nécessaire pour sortir et risquer leur santé face à l’épidémie de coronavirus juste pour en voir un film. L’une de ces personnes est Scott Derrickson, un réalisateur qui, via son compte Twitter, a appelé la population du pays voisin à n’allez voir aucun film dans les salles, pas même l’épopée de Christopher Nolan.

Le responsable Deliver Us From Evil et Doctor Strange rejoint le secteur des habitants qui préfèrent rester chez eux et ne pas sortir et s’exposer au niveau élevé d’infections encore présent dans plusieurs villes. Par conséquent, il a publié ce message fort:

N’allez pas voir Tenet ou tout autre film dans un cinéma. Là, je l’ai dit. – N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) 22 août 2020

«N’allez pas voir Tenet ou tout autre film dans un cinéma. Prêt, je l’ai dit ».

Suite à cela, il a précisé que sa demande était adressée à ses compatriotes. En outre, il a eu la gentillesse de partager un rapport du portail AV Club, dans lequel il a été mentionné que, selon plusieurs experts, il n’est pas conseillé d’assister à des complexes au milieu d’une pandémie mondiale (en fait, cette écriture est ce qui a incité plusieurs critiques, dont ceux de ce site, de refuser de revoir The New Mutants).

Cependant, les réponses de ses disciples n’ont pas été faites attendre à Et, si certains l’ont félicité pour ses propos qui ont agi pour la sécurité de millions d’Américains, d’autres en ont profité pour lui dire qu’ils avaient déjà acheté leur billet ou même l’avaient déjà vu, puisqu’il est déjà disponible au Royaume-Uni.

Plus tard, probablement motivé par les répliques mixtes, il a retweeté le message suivant:

Si vous allez voir un film dans un cinéma en ce moment, vous prolongez égoïstement cette crise tout en vous mettant en danger, vous-même, votre famille et tout étranger qui pourrait occuper un espace que vous avez quitté où que vous alliez une fois que vous avez été infecté. Vous ne vous souciez pas des autres. Tu crains. – Walter Chaw 周瑜 (@mangiotto) 26 août 2020

« Si vous allez voir un film dans un cinéma maintenant, vous êtes égoïste et prolongez cette crise tout en mettant en danger vous-même, votre famille et tout étranger occupant le siège que vous avez laissé où que vous soyez après avoir été infecté. Vous ne vous souciez pas des autres. Tu crains. «

Même avec l’invitation de Scott Derrickson de ne pas aller voir Tenet dans un cinéma, Reste à voir quels seront leurs résultats au box-office local.

