Dans la matinée de ce samedi 31 octobre, la chaîne de la BBC a rapporté la mort de l’acteur Sean Connery. Bien que les détails de la mort de l’acteur emblématique écossais n’aient pas été révélés, la chaîne d’information britannique a réussi à parler avec son fils, Jason Connery, qui a partagé que son père était mort dans son sommeil après “une période de maladie”.

Au moment de sa mort, Sean Connery était aux Bahamas entouré de «nombreux membres de sa famille», selon son fils Jason. Il a ajouté que c’était “une journée très triste pour tous ceux qui connaissaient et aimaient mon père et une triste perte pour toutes les personnes du monde entier qui ont apprécié son merveilleux cadeau en tant qu’acteur”.

L’acteur écossais est, bien sûr, mieux connu pour avoir joué l’espion James Bond. Connery a joué sept fois 007, en commençant en 1962 avec (The Satanic Dr. No) et en continuant à Never Say Never Again en 1983. Il convient de noter que ce dernier opus de la franchise est une sorte de suite “non officielle”, car ce n’est pas le cas. Il a été produit par Eon Productions.

En plus des films de James Bond, Sean Connery a eu une longue carrière qui l’a amené à prendre part à d’autres rôles emblématiques. L’acteur faisait partie intégrante de la franchise Indiana Jones; a remporté un Oscar pour son rôle dans l’épopée criminelle de Brian De Palma, The Untouchables, et a été la meilleure partie de l’excellent drame de la guerre froide de John McTiernan, The Hunt for Red October.

En plus de l’Oscar pour sa performance dans le film de Brian De Palma The Untouchables, Sean Connery a remporté deux BAFTA Awards et trois Golden Globes, dont le Cecil B. DeMille pour sa carrière.

Au moment de sa mort, Sean Connery avait 90 ans, qu’il a fêtés le 25 août dernier.

