Peu importe comment le temps passe et que d’autres acteurs ont pris leur place, Sir Sean Connery Il a atteint son 90e anniversaire couronné comme le James Bond le plus légendaire de tous. Il est vrai que Roger Moore a conquis une légion de fans avec ses méfaits et Daniel Craig placera la barre très haut pour ceux qui oseront prendre sa place, mais l’Ecossais a laissé une marque indélébile dans l’histoire du cinéma. Il a été le premier, le 007 original, celui qui a transformé le personnage en l’image vivante d’un héros d’action élégant, un peu suffisant et un peu macho (du moins au début). Cependant, le souvenir affectueux que les téléspectateurs ont de son personnage est très différent des émotions que Connery a ressenties au cours de ses dernières années dans la série.

En gros, il détestait ça.

Bien qu’ayant acquis une renommée internationale en tant qu’espion au service de Sa Majesté et amassant une fortune grâce à son travail, Sean Connery s’est lassé de jouer avec lui. C’est en 1967 qu’il s’apprêtait à tourner deux fois sa cinquième incursion dans Solo se vive. Il en avait assez de faire de même et fatigué que le personnage n’évolue pas, et les tensions avec le producteur légendaire Albert R. Broccoli ont commencé à devenir tendues. Selon The Telegraph, la situation était si extrême que l’acteur Il avait l’habitude de s’enfermer dans sa loge chaque fois que Broccoli visitait le plateau au Japon. Et que l’épouse du producteur, Dana, a joué un rôle essentiel dans sa signature au début des années 60, convaincant son mari du potentiel de Connery.

Il n’était pas non plus satisfait des conséquences négatives de la renommée acquise avec le personnage. Connery venait d’une vie modeste travaillant comme maçon, polisseur de cercueils, mannequin et même laitier lorsque la reconnaissance a frappé à sa porte. C’était le destin. Il était destiné à être une star de cinéma. Il a commencé à jouer par pur hasard alors qu’il cherchait à gagner un peu plus d’argent et a commencé à travailler au King’s Theatre en 1951. De fil en aiguille, sans études ni préparation, il a déjà eu en peu de temps son premier rôle principal. C’est après plusieurs pièces de théâtre, quelques séries et une dizaine de longs métrages que s’est présentée l’opportunité de jouer l’espion créé par Ian Fleming, y voyant une opportunité qui ouvrirait plus de portes dans l’industrie. Cependant, il n’imaginait probablement pas à quel point sa vie changerait radicalement.

Pendant le tournage du cinquième opus, non seulement il a eu un harceleur qui l’a poursuivi pendant le tournage, mais les paparazzi ne l’ont pas non plus laissé au soleil ou à l’ombre, le suivant dans les toilettes publiques, tandis que la presse l’a transformé en sex-symbol avec des votes. et des listes le nommant l’homme le plus sexy de la planète. Et c’est ainsi qu’il a mis une condition s’ils le voulaient dans un sixième film: une augmentation de salaire des 750000 $ collectés pour la cinquième partie au million de dollars, en plus des 25% des bénéfices au box-office qu’il avait déjà collectés.

Les producteurs, qui savent s’ils étaient également fatigués des plaintes de Connery ou en avaient marre, n’ont pas cédé et l’acteur a démissionné. Le remplaçant était le mannequin australien George Lazenby en 007 au service de Sa Majesté, que Broccoli a rencontré chez un coiffeur. Le résultat ne fut pas accueilli avec le même enthousiasme et deux ans plus tard, ils sortirent à nouveau un nouvel opus avec Connery, Diamonds for Eternity (1971). Cependant, ils disent que l’acteur n’a plus porté le costume 007 par pur plaisir ou par amour de l’art, mais que c’était la condition qu’il avait mise pour obtenir le feu vert pour deux autres projets qui le passionnaient beaucoup plus que James. Liaison.

L’ennui ou le mépris que Connery ressentait à ce moment-là pour le personnage, ou l’influence qu’il avait eue sur sa vie, a été démontré lorsqu’il a fait don de son salaire à une œuvre de bienfaisance et, selon The Observer, il a même déclaré: «J’ai toujours détesté ce fichu James Bond. J’aimerais le tuer.

Les rumeurs sur les mauvaises vibrations internes qui existaient entre l’acteur et le personnage ont toujours survolé la figure de Sean Connery. Quelque chose de très similaire à ce qui s’est passé avec Daniel Craig après la première de chacun de ses films de James Bond. Son désir supposé de dire au revoir au personnage se reflétait à chaque fois qu’il était sous-entendu que le prochain épisode serait le dernier, en plus de ses déclarations controversées assurant qu’il préférerait se couper les veines avant de faire un autre versement (puis il a précisé que cette réponse avait eu lieu lorsqu’il avait terminé terminer le tournage qui avait été très intense et épuisant). Mais comme je vous le disais, La mauvaise relation de Connery avec Bond était le résultat de rumeurs et de rumeurs pendant plusieurs annéesCependant, c’est Michael Caine qui a confirmé son existence.

Caine et Connery se sont rencontrés en 1954 et sont devenus amis, et c’est lui qui a commenté que Sean en avait assez d’être reconnu juste pour son personnage. Comme Andrew Yule l’a écrit dans son livre Sean Connery: Ni Shaken ni Stirred, Caine a déclaré: “Si vous étiez son ami à l’époque, vous n’avez pas abordé le sujet de Bond. Il était, et est, un acteur bien meilleur que de jouer James Bond, mais il est devenu synonyme de Bond. ” Une plus grande certitude qu’une maison si l’on se souvient que, comme je l’ai écrit au début de cet article, Connery continue d’être l’interprète le plus légendaire de l’histoire du cinéma 007.

“Il marchait dans les rues et les gens disaient” Regardez, il y a James Bond “et cela le dérangeait beaucoup”, a ajouté Caine.

Notamment, le côté curmudgeon de Connery était bien connu en Grande-Bretagne. Si ses romans illustrent des dizaines de magazines, certains de ses propos controversés ne sont pas oubliés. En 1975, il a déclaré au magazine Playboy qu’il ne voyait rien de mal à «frapper une femme». précisant qu ‘”il n’a pas recommandé de le faire de la même manière que vous frapperiez un homme.” Il a même conseillé comment le faire en suggérant l’utilisation «d’une gifle à mains ouvertes lorsque cela était justifié, lorsque d’autres alternatives ont échoué et qu’il y a eu suffisamment d’avertissement. Si une femme est une salope, hystérique ou continuellement désagréable, alors elle le ferait». De plus, il a ajouté que “les femmes ne sont pas décisives par nature” et Bond était irrésistible parce qu’il l’était.

Sans défendre l’indéfendable, rappelons que Connery était la star d’une saga masculine à une époque misogyne. Les histoires de Bond ont transformé les femmes en de simples stéréotypes sexuels, avec des personnalités faibles face à la séduction de 007. Contrairement à d’autres versions, cette adaptation de l’espion n’offrait pas de romance mais de désir et de passion, et le portrait de Connery était celui d’un héros. de son temps: sombre, impitoyable et un peu misogyne.

Malgré la sortie d’autres œuvres inoubliables telles que The Russia House, The Name of the Rose, The Hill ou Hitchcock’s Marnie, Connery est devenu synonyme de Bond. Et bien qu’il gronde le lien entre les deux, le personnage lui a donné la sécurité financière qu’il n’avait pas en tant que jeune homme et a ouvert les portes d’un chemin de roses au sein de l’industrie. Cependant, son désenchantement pour Bond était tel qu’il n’a pas fait de film dans les deux ans qui ont suivi la fin de la saga.

Connery a fini par prendre sa retraite il y a environ 15 ans. Les mauvaises critiques qu’il a reçues Ligue des messieurs extraordinaires plus la confusion qu’il a dit vivre en le faisant et le manque de propositions intéressantes alors qu’il avait déjà plus de 70 ans, l’ont conduit à franchir le pas qui faisait l’objet de rumeurs depuis longtemps. Mais bien que peu se souviennent de lui, il a essayé de donner une dernière chance à Hollywood. C’était pour le film Canon de Josiah en 2004, bien qu’un beau jour, alors qu’il filme l’histoire du braquage à Prague, il quitte le plateau. Juste comme ça, laissant la production sans étoiles. Comme l’a écrit The Guardian, l’excuse était qu’il partait écrire ses mémoires tandis que Variety soulignait que «les maux de tête des films à méga budget ont finalement sapé son enthousiasme». Il avait dit au revoir au cinéma mais sans dire au revoir officiellement. Il s’est rendu dans son mini-paradis aux Bahamas, jouant au golf tous les matins et était à jamais loin des projecteurs. C’est en juin 2006 qu’il a confirmé qu’il avait pris sa retraite après avoir reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière de l’American Film Institute., niant qu’il apparaîtrait dans un quatrième Indiana Jones en disant que «la retraite est très amusant».

Avec ou sans rancune, la vérité est que Connery est revenu au personnage une fois de plus pour Never Say Never Again en 1983 (un titre qui serait lié à son départ de la saga) et, curieusement, il a prêté sa voix pour le jeu vidéo 007 : de Russie avec amour en 2005. Il est probable qu’au fil du temps, Sir Sean Connery a commencé à se souvenir avec une certaine nostalgie et affection du James Bond qui a marqué à la fois sa vie et sa carrière. La preuve en est qu’en 2017, alors qu’il regardait l’US Open à New York, ils lui ont mis l’intro musicale emblématique de la saga et il est resté là, assis avec un immense sourire sur son visage.

