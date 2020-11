On se souvient tous de l’interprète de «Same of Love» pour ses créations musicales, mais la chanteuse a des intentions plus ambitieuses qui obéissent à démontrer définitivement ses talents d’actrice avec des rôles complexes et juteux que ceux qu’elle a joués jusqu’à présent. Selena Gómez s’est engagée à jouer le rôle principal dans un biopic sur une alpiniste péruvienne célèbre pour ses réalisations sportives et pour ses diverses contributions sociales.

Variety a rapporté qu’il s’agirait d’une adaptation de l’œuvre In the Shadow of the Mountain, qui est les mémoires de l’alpiniste péruvienne Silvia Vásquez-Lavado. Lavado est un athlète qui fait partie du club sélect de personnes du monde entier qui peuvent se vanter d’avoir atteint les soi-disant «sept sommets». Autrement dit, il a atteint le sommet des sept plus hautes montagnes du monde sur les sept continents, y compris l’Everest.

Outre ses exploits dans le monde de l’alpinisme, il est également militant pour les mouvements sociaux. La plus reconnue d’entre elles est l’organisation Courageous Girls, dont elle est la fondatrice et dont la mission est d’aider les femmes victimes d’abus sexuels et de traite. Pour ces groupes de survivants, il a organisé des excursions d’alpinisme dans la partie inférieure du mont Everest.

Silvia Vasquez-Lavado

La biographie de Vásquez-Lavado n’a pas encore été publiée. Il le fera jusqu’en 2022. Cependant, Selena Gómez a déjà signé non seulement en tant qu’actrice principale, mais en tant que productrice aux côtés de ses collègues producteurs Scott Budnick et Donna Gigliotti. Le dernier, lauréat de l’Oscar du meilleur film, sous le même métier, avec Shakespeare amoureux et nominé à plusieurs reprises pour The Reader, Silver Linnings Playbook et Hidden Figures.

D’autre part, la barre du navire sera commandée par le réalisateur Elgin James, qui sera également en charge de l’adaptation du roman de Vásquez-Lavado. James est responsable du film indépendant 2011 Little Birds avec Juno Temple, qui a été reconnu dans les dix meilleurs films indépendants de son année par le National Board of Review.

Selena Gómez a une carrière d’actrice assez importante, mais la plupart de ses contributions sont dues à des vidéoclips, des émissions de télévision comiques et de petites apparitions dans des films tels que The Big Short d’Adam McKay, Spring Breakers d’Harmony Korine ou The Death. Don’t Die par Jim Jarmusch. Il attend également la première d’une émission de cuisine qu’il a faite avec HBO.

Silvia Vásquez-Lavado, sera le personnage qui donnera probablement à Gómez une plus grande notoriété dans le monde histrionique, d’autant plus qu’elle est un véritable personnage identifié dans le monde comme une icône de l’alpiniste et surtout une héroïne pour de nombreuses victimes d’abus sexuels. .

Le projet qui sera basé sur Dans l’ombre de la montagne n’en est qu’à ses débuts de conception, car toutes les personnes impliquées n’ont pas encore été créditées pour le film. À propos, il n’a toujours pas de titre officiel, ni d’année de sortie spécifique, d’autant plus que la version littéraire devrait être publiée jusqu’en 2022.

