Tous les fans sont très impatients de savoir quelles seront les surprises que la version de Zack Snyder de «Justice League» apportera des extras à ce qui a été vu la dernière fois. Maintenant, grâce à un nouveau rapport, il semble que Snyder pourrait inclure Catwoman dans “ Zack Snyder’s Justice League ”.

Alors que Snyder était en charge du DC Extended Universe (DCEU), Warner lui a donné la liberté créative de faire à peu près tout ce qu’il voulait. Le problème était que le réalisateur commençait à perdre le contrôle avec Batman v Superman: l’aube de la justice et a finalement été remplacé par des problèmes familiaux dans «Justice League».

Dans le plan original de Snyder, il faisait ‘Justice League’ en cinq parties, où plus tard, il allait inclure des films solo pour Wonder Woman, Aquaman, Batman et d’autres héros de DC.

Maintenant, grâce au fait que le réalisateur a enfin la chance de présenter sa vision dans “ Zack Snyder’s Justice League ” pour HBO Max, Il semble que les rapports soient devenus fous sur tout ce que le réalisateur avait prévu pour ce film.

Maintenant, grâce à une nouvelle déclaration sur le portail The Nerd Queens, Snyder lui-même a révélé que Catwoman pourrait être dans “ Zack Snyder’s Justice League ”. Car Le réalisateur a déclaré que Batman de Catwoman et Ben Affleck aurait pu être impliqué de manière romantique une décennie plus tôt, en outre, à Vero, le réalisateur a montré une image de Catwoman et Batman.

Pour l’instant, les fans devront attendre 2021 pour voir si tout cela sera vrai, une fois que «Zack Snyder’s Justice League» arrive sur la plateforme de streaming HBO Max.