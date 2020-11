Le site comparatif Broadbandchoices a réalisé une étude pour déterminer, avec des moyens scientifiques, quel film d’horreur est le plus effrayant.

Une équipe a rassemblé des avis professionnels et des recommandations d’utilisateurs de Reddit pour compiler une liste de les 50 meilleurs films d’horreur, qui a ensuite examiné 50 personnes prêtes à avoir du mal à aimer la science.

Contre toute attente, le film le plus terrifiant de tous serait Sinister, réalisé par Scott Derrickson et avec Ethan Hawke. (Images: Summit Entertainment)

Plus

Equipés de cardiofréquencemètres, les spectateurs ont été soumis à plus de 120 heures de films d’horreur dans une salle de son surround 5.1, tandis que les organisateurs de l’étude surveillaient les résultats.

De cette façon, le la fréquence cardiaque des spectateurs au repos, qui hantent le 65 battements par minute, avec la fréquence moyenne qui s’est produite lors du visionnage de chacun des films.

De cette manière, on a observé que le film qui produisait le plus grand nombre moyen de battements par minute était Sinistre -Qui à ce jour pourrait être considéré comme le film le plus effrayant de l’histoire … et qui n’a qu’une approbation critique de 62% sur Rotten Tomatoes!

Sorti en 2012, Sinister nous présente Ellison Oswalt (Ethan Hawke), un écrivain policier égoïste dont la vie devient plus terrifiante que la fiction quand lui et sa femme emménagent dans une maison où des meurtres horribles ont eu lieu.

Plus précisément, les téléspectateurs du film avaient en moyenne 86 battements par minute –Une augmentation de 32% par rapport à la moyenne habituelle. Comme si cela ne suffisait pas, dans les moments les plus tendus du film, les pulsations ont été 131 par minute.

Malgré cela, le changement le plus brusque des pulsations s’est produit avec le deuxième film du classement, Insidieux (2010). Ruban James Wan, dans laquelle Rose Byrne Oui Patrick Wilson dépeindre un couple dont la vie se transforme en cauchemar lorsque leur fils est possédé par des forces sinistres, il est allé jusqu’à faire sauter la fréquence cardiaque des spectateurs à 133 frappes.

Han s’est également avéré être le réalisateur qui a fourni le plus de minutes d’horreur pure aux téléspectateurs, avec deux autres de ses films –L’expédient Warren Oui Le dossier Warren: l’affaire Enfield en troisième et septième position du classement, respectivement.

Et bien que l’étude se soit principalement concentrée sur les films en anglais, un film japonais, Audition (1999), glissé en position 35.

Les chercheurs ont également constaté que les films modernes ont tendance à être plus terrifiants que les classiques comme Halloween (1978), probablement en raison du fait qu’ils sont mieux connus et ont été assimilés par la culture populaire.

Vous pouvez voir le classement complet sur le site Web de Broadbandchoices, mais si vous recherchez des frayeurs garanties pour cet Halloween, jetez un œil au Top 10 des films les plus effrayants selon cette étude (et leurs battements moyens par minute correspondants):

1. Sinistre (2012): 86 PPM

2. Insidieux (2010): 85 PPM

3. L’expédient Warren (2013): 84 PPM

Quatre. Héréditaire (2018): 83 PPM

5. Activité paranormale (2007): 82 PPM

6. Ça suit (2014): 81 ppm

sept. Le dossier Warren: l’affaire Enfield (2016): 80 PPM

8. Babadook (2014): 80 ppm

9. La descente (2005): 79 PPM

dix. La visite (2015): 79 PPM

D’autres histoires qui pourraient vous intéresser: