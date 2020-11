Les origines de Équinoxe d’onyx Ils datent de 2007. Sofia Alexandre Il a commencé ce projet comme une bande dessinée pour l’un de ses cours à l’université, en fait, il était sur le point de signer un contrat avec un éditeur pour sa publication. Cependant, la talentueuse artiste a choisi de reporter cette opportunité, car elle souhaitait transformer ce concept en une série animée. Treize ans plus tard, ce rêve se réalise avec la première de sa production de style anime basée sur le Mexique mésoaméricain via la plate-forme Crunchyroll.

Née et élevée au Mexique, Sofía Alexander a commencé sa carrière dans l’industrie de l’animation dans un rôle indépendant en tant qu’artiste de storyboard lors du redémarrage de The Powerpuff Girls en 2016. Depuis, elle a repris ce rôle dans des productions comme Stretch Armstrong et Flex Warriors de Hasbro, le film Invader Zim de Nickelodeon et le pouvoir du Florpus et The Infinite Train de Cartoon Network. Sofia a même conçu des concepts de manière indépendante pour Walt Disney Imagineering, la division de l’entreprise chargée de développer ses parcs à thème.

Dans sa première opportunité à la tête d’une série, Alexander nous présente une histoire où les dieux se rencontrent en guerre et un jeune Aztèque est entraîné dans leurs jeux dangereux. Izel est choisi comme «champion de l’humanité» pour accomplir une tâche pratiquement impossible: fermer les cinq portes des Enfers. Contraint de se confronter à son apathie pour les autres, Izel entreprend un voyage entre espoir et désespoir qui le confrontera à ses propres démons et le choix de savoir si la race humaine, avec tous ses défauts et contradictions, vaut la peine d’être sauvée.

Cinéma PREMIERE Il a eu l’occasion de s’entretenir avec le créateur et showrunner d’Onyx Equinox sur les différentes influences sur l’esthétique et la narration du projet: anime, jeux vidéo, littérature et cinéma; le processus de recherche ardu nécessaire pour donner vie à ce monde; ainsi que son désir de voir plus de productions réalisées par des compatriotes qui s’inspirent de la richesse historique et culturelle du Mexique.

Qu’est-ce qui vous a motivé à raconter une histoire inspirée de la mythologie du Mexique mésoaméricain?

J’ai grandi à Cancun, Quintana Roo. L’état est entouré de sites archéologiques et, dès le plus jeune âge, ma famille nous a toujours emmenés aux pyramides; soit à Mexico, d’où ma mère est originaire, soit [a la Pirámide del adivino en] Uxmal, qui est l’une de mes préférées, c’est pourquoi je l’ai incluse dans le dessin animé. C’est mon grand-père qui m’a vraiment inspiré, plus que tout parce qu’il a toujours été très fier de l’histoire du Mexique, de notre culture. comme c’est beau [nuestra cultura] m’a toujours donné à raconter des histoires. Donc, quand je suis allé à l’université aux États-Unis, j’ai beaucoup manqué le Mexique. Vivant dans un pays complètement différent, j’ai ressenti le besoin de renouer avec ma propre culture et cela m’a beaucoup rappelé mon grand-père. C’est pourquoi j’ai commencé à écrire cette histoire, sur un garçon qui va affronter les dieux pour sauver l’humanité. De la première année de course à la dernière, c’était quand tout s’est formé, l’histoire que vous voyez aujourd’hui. Évidemment, les personnages ont beaucoup changé, mais le cœur de l’histoire reste le même.

Lorsque Crunchyroll a officiellement annoncé sa grille de toutes premières Productions originales, il était surprenant de voir qu’ils cherchaient déjà à élargir leurs horizons avec l’animation en dehors du Japon. À quel moment Crunchyroll s’est-il impliqué? Leur avez-vous proposé ce projet?

J’ai fait le pitch à Crunchyroll. J’ai assisté à une réunion avec Marisa Balkus, la productrice exécutive en charge du développement original, et ils ne cherchaient pas plus de contenu. Ils avaient déjà le contenu qu’ils voulaient, mais je pense qu’ils ont vu quelque chose de spécial dans cette histoire, parce que nous ne voyons pas beaucoup de Mexique mésoaméricain à Hollywood ou à la télévision. Rien, c’est très peu. Je veux penser qu’ils ont vu la valeur, quelque chose de très beau en Onyx [Equinox]. Être capable de raconter ce type d’histoire dans un médium plus axé sur l’anime. Alors oui. Je leur ai présenté l’histoire et, grâce à Dieu, ils l’ont aimé.

Avez-vous recherché Crunchyroll précisément parce que vous aviez à l’esprit d’imiter le style anime de cette série?

Oui, j’ai toujours été fan d’anime. Au Mexique, il y a beaucoup [acceso al] anime. En fait, j’ai grandi avec plus d’anime que mes amis américains: [Dr. Slump y] Arale, Dragon Ball, Mikan [el gato]. Le style, l’esthétique, on m’a toujours donné, et aussi le type d’histoire, le format. Nous sommes très habitués à ce que les dessins animés soient épisodiques. L’anime fréquente un format où vous avez une histoire qui est racontée sur une ou plusieurs saisons et qui a un développement de personnage, ce que je n’ai pas eu l’impression de voir dans d’autres types de dessins animés. Je voulais ça pour Onyx [Equinox] parce que j’ai toujours aimé voir des histoires basées sur le roi Arthur, les dieux grecs ou le Seigneur des anneaux, et c’est fantastique, mais je n’ai jamais rien vu de tel basé sur un Mexique mésoaméricain. C’est ce que je voulais. L’anime a ce genre de format qui vous permet de raconter facilement ce genre d’histoire.

Y a-t-il eu une production d’anime qui a influencé directement ou indirectement votre vision ou l’esthétique d’Onyx Equinox?

Il y en a pas mal. Il y avait Rurouni Kenshin, Wolf’s Rain… quoi d’autre? J’avais une liste et ils s’en vont. J’ai toujours aimé shōnen. Eh bien, Dragon Ball pas tellement. Non, en fait oui, car Piccolo et Gohan dans Dragon Ball ont été une inspiration pour les personnages de Yaotl et Izel.

Quelles autres productions du monde audiovisuel ou de l’art ont influencé le projet?

J’aime beaucoup les jeux vidéo, alors, The Legend of Zelda et Journey. J’aime aussi les films Alien. J’adore les monstres. Pour moi, [xenomorfos] c’étaient des designs très incroyables et je pensais: “Je pense que quelque chose comme ça a dû exister dans la mythologie mexicaine ou la mythologie méso-américaine.” Et oui, vous en trouvez beaucoup! Je suis très heureux de montrer l’un de ces personnages. En fait, je pense que vous avez pu le voir dans le dernier trailer qu’ils ont sorti, il y a des monstres qui sont plus ou moins basés sur Alien.

Comment s’est déroulé le processus créatif pour concevoir les personnages, les monstres et les décors que nous voyons dans la série?

Outre le type d’enquête, la consultation de l’anthropologue et de l’archéologue tentait également de traduire les images des codex en une figure plus tridimensionnelle, car, évidemment, les dessins sont très plats, en deux dimensions. Alors, il faut interpréter: “qu’est-ce qu’ils essayaient de dire avec ce genre de formulaire?” Bien que l’on puisse se rendre dans des endroits comme l’INAH (Institut national d’anthropologie et d’histoire), il y a beaucoup de choses qui n’ont pas encore été trouvées. Avec l’aide du directeur artistique, nous étions presque, presque, en train de réinterpréter les symboles et les glyphes. Il y a une certaine authenticité dans ce qu’est le mexico-mésoaméricain, comment c’était et comment nous l’avons rendu plus fantastique pour faire une épopée comme elle l’est aujourd’hui. Comment nous pourrions le concevoir en quelque chose de plus percutant pour le public contemporain.

En approfondissant le processus de documentation, combien de recherches ont-ils dû faire pour construire le monde d’Onyx Equinox? Quelles étaient vos principales sources?

Beaucoup. En fait, je pense qu’à ce jour, je continue à lire et à regarder les nouvelles de ce qu’ils ont trouvé le plus récemment et je dis: “peut-être utilisé ceci” ou “pourquoi n’ai-je pas amélioré cela?” En vérité, des sites comme INAH, l’anthropologue et les experts en langues, j’estime que ce n’est pas suffisant. Avec les livres que nous avons achetés, que Crunchyroll nous a donnés, je n’avais pas vraiment l’impression qu’il y avait assez de temps pour capturer ce genre de culture et à quel point c’était beau dans un dessin animé, mais vous faites ce que vous pouvez. La vérité est, je pense qu’avec le temps dont nous disposions, j’espère que cela vous plaira. Mais oui, c’était beaucoup de recherches chaque jour. Jusqu’au dernier jour où nous étions à Onyx [Equinox]Il leur a dit: «Hé, nous mettons ce mot, mais cela ne veut pas dire ce que nous pensions. Nous devons le changer ». Plus tard, je ne me suis pas battu avec eux, mais je leur ai dit “s’il vous plaît, vous devez [cambiarlo], est que si nous ne le faisons pas comme ça, ce ne sera pas bien, nous représenterons quelqu’un de manière indigne ». Je veux vraiment faire de mon mieux pour montrer notre culture de la manière la plus correcte possible.

Parlez-nous un peu des talents qui ont permis de donner vie à Onyx Equinox.

J’ai eu l’honneur de travailler avec Kumi Tomita. C’est une pom-pom girl japonaise. Elle a travaillé dans des films comme Akira ou Little Nemo: Adventures in Slumberland. Je travaille pour de nombreuses entreprises, de nombreux studios d’animation, qui ont travaillé sur des dessins animés, je pense même à Disney, comme Gargoyles. Elle a beaucoup d’expérience et la vérité est qu’elle a eu un rôle très important avec moi sur le plan personnel, car elle me guide dans ce que signifie être le leader d’une émission, parce que vous n’apprenez pas à en être un, vous devez le faire quand il le faut. Elle a été très patiente et m’a poussé, m’a encouragé. J’ai adoré travailler avec elle. Je voudrais également parler de la voix de Yaotl, qui est Alejandro Vargas Lugo. Il a donné la parole à de nombreux dessins animés que j’ai vus quand j’étais petit, par exemple Puro Hueso [de Las sombrías aventuras de Billy y Mandy]. Donc, dans mon appartement, j’ai un chien et je l’emmène faire une promenade et tout d’un coup je salue mes voisins et j’ai commencé à parler à cet homme nommé Alejandro. “Comment vas-tu, je viens du Mexique”; “moi aussi”. “Que fais-tu?”; “Eh bien, je fais des voix aux personnages.” “Ah, eh bien j’ai un spectacle”; “quel père!”. Quand il m’a donné son contact, j’ai commencé à le chercher sur internet pour voir ce qu’il avait fait et… quel petit monde! Incroyable. Il voulait que je donne une voix à quelqu’un. La vérité, c’est Yaotl. La voix qu’il a donnée aux personnages est parfaite. J’aime. Outre le fait qu’Alejandro est un amoureux, j’ai adoré travailler avec lui. Rien à voir avec le personnage de Yaotl, car Yaotl est très mauvais. C’est pourquoi j’ai dit aux doubleurs: «ils doivent utiliser Alejandro, car c’est ce qu’il fait». Il a prêté sa voix à Yaotl en anglais et en espagnol. Ce genre de personnes avec qui j’ai pu travailler a rendu l’expérience encore plus incroyable.

Pourquoi est-il important, en tant que Mexicains, de refléter notre héritage culturel dans les productions que nous produisons? Que souhaitez-vous communiquer avec Onyx Equinox?

Je pense qu’aujourd’hui, plus que jamais, nous devons montrer à quel point nous sommes fiers de nous-mêmes. On jette toujours beaucoup de fleurs sur ce qui est étranger, ce qui est européen, ce qui est américain, alors qu’en vérité on a une belle culture, riche en couleurs, en mythologie. Nous avons beaucoup à partager avec le monde. J’espère Onyx [Equinox] soyez la première étape qui ouvre la porte à de nombreuses autres histoires mexicaines, basées sur le Mexique mésoaméricain, pour vraiment partager et montrer au monde à quel point le Mexique est beau. Et pour les Mexicains, nous n’avons pas besoin d’aller en Europe, aux États-Unis ou dans toute autre partie du monde pour voir quelque chose d’incroyable, nous l’avons dans notre propre pays. Nous devons être très fiers de qui nous sommes, de ce que nous avons, et j’espère qu’Onyx [Equinox] apprenez-leur que nous pouvons raconter nos histoires. J’exhorte les Mexicains à raconter nos histoires.

Équinoxe d’onyx premières ce 21 novembre à Crunchyroll.

Onyx Equinox Sofia Alexander



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE