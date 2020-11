Hollywood n’a pas mis un an pour faire exploser le drame que vit la planète au milieu d’une pandémie et la preuve en est la bande annonce de Oiseau chanteur, un film qui rend simplement notre pire cauchemar devenu réalité: une quarantaine de quatre ans, des centaines de millions de morts et un Covid muté et plus dangereux. Michael Bay, qui en sait beaucoup sur le cinéma, est à l’origine de cette idée avec une première avancée qui réveille l’instinct primaire de peur en poussant à l’extrême des éléments de notre réalité actuelle.

Comme vous pouvez le voir, la tension est assurée. Réalisé par Adam Mason et produit par une équipe d’experts terrifiants tels que Michael Bay et ses partenaires responsables d’autres productions du genre comme The Purge et A Quiet Place, Songbird se définit comme un thriller romantique qui raconte l’histoire d’un couple séparé depuis quatre ans par la quarantaine. Et selon les images que l’on voit dans la bande-annonce, la jeune protagoniste (Sofia Carson) est sur le point d’être transférée dans une sorte de camp pour personnes infectées et son petit ami Nico (KJ Apa) franchira le couvre-feu et les agents sanitaires stricts pour arriver c’est a elle a decider.

Jusqu’à présent, tout semble très beau, mais notre corps entre en état d’alerte quand on voit que la bande-annonce nous parle d’une mutation du virus, qui est passée de Covid-19 à 23, et que la planète est confinée à la maison depuis 213 semaines, en augmentation lorsque des références à la réalité que nous vivons commencent à apparaître, comme les contrôles de température ou les couvre-feux. Quatre ans de quarantaine après l’expérience de 2020 est, sans aucun doute, le cauchemar de la planète Terre.

Il est vrai que le cinéma a des dizaines de films basés sur la propagation de virus et de pandémies. Il y en a sous la forme de documentaires, de drames ou de thrillers très proches de la réalité (Contagion, Outbreak) et, bien sûr, de propositions d’horreur (28 jours plus tard, World War Z). Mais Songbird est une autre histoire.

Parce que l’idée de Songbird est née de la pandémie actuelle. Covid-19 était son inspiration. Michael Bay, Adam Goodman et Eben Davidson se sont mis au travail en mai de cette année et tournaient déjà en juillet. On pense que c’est la première production à être tournée à Los Angeles pendant la quarantaine.

Le casting préparé au loin, chacun chez lui, et le tournage mettent en œuvre toutes les mesures sanitaires nécessaires telles que des tests PCR constants, une distance de sécurité et des équipements de protection. Et ils ont réussi à le filmer et à le terminer en trois semaines et demie sans que personne ne soit testé positif (Screen Daily).

Songbird sera distribué en Espagne par Diamond Films bien qu’ils n’aient pas encore annoncé sa date de sortie.

