Pour ne pas varier, Marvel a très peu parlé de l’avenir de ses productions pour le MCU, mais les fans ont entendu de fortes rumeurs sur ce que la phase 4 détient, le multivers sera un gros problème à affronter et il semble que tout proviendra de ‘WandaVision’ et affectera même le docteur Strange qui apparaîtrait dans le troisième volet de l’alter ego de Peter Parker, les rumeurs sont si fortes qu’il est déjà déclaré que Benedict Cumberbatch est prêt à tourner ‘Spider-Man 3’.

Pour les fans de Marvel, cela ne sortira pas de l’ordinaire puisque les super-héros font généralement des camées dans des productions qui ne sont pas les leurs, ce qui rend tout le monde très heureux et bien que ce soit généralement une surprise, il semble que les studios Marvel le soient. échappe à tout contrôle.

Benedict Cumberbatch est prêt à enregistrer ‘Spider-Man 3’ et nous le savons grâce à deux détails importants, d’abord à cause d’un post partagé par Donald McInnes, qui s’avère être qui toujours maquiller et coiffer l’acteur dans tous ses films MCU, de «Doctor Strange» à «Thor: Ragnarok». Comme on peut le voir sur l’image, c’est une bande-annonce spéciale pour préparer les acteurs. L’important ici est de noter qu’il a marqué là où il se trouvait, à Atlanta, là où le troisième volet de Spidey est enregistré.

Un autre détail qu’ils ont laissé tomber est que le célèbre compte Twitter, @AtlantaFilming, a révélé que l’acteur est dans la ville et il semble qu’il est arrivé quelques jours après l’arrivée de Tom Holland. Désormais, la deuxième partie de “ Doctor Strange ” sera tournée au Royaume-Uni en décembre.Par conséquent, en raison de la réglementation, Cumberbatch devra passer du temps en quarantaine avant de pouvoir commencer son propre film.