Le troisième film ‘Spider-Man’ dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) est l’un des plus attendus par les fans de projets Marvel Studios, notamment parce qu’il promet d’être un film qui rassemble les anciennes versions du héros arachnide. Maintenant, grâce à un nouveau rapport, il a été révélé que Sony conclurait l’histoire de “ The Amazing Spider-Man 2 ” dans “ Spider-Man 3 ”.

Tous les fans ont réalisé que Sony n’avait aucune idée de ce qu’ils faisaient sa tentative de lancer la franchise “ The Amazing Spider-Man ”.

Malgré le fait que leur prémisse de ces films était de montrer l’histoire jamais montrée du personnage, la vérité est qu’ils ont essayé de créer un univers cinématographique, qui pourrait rivaliser avec le titan de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Malheureusement, Ce plan ne s’est pas déroulé comme prévu par le studio et il a été décidé de conclure un accord avec Marvel Studios pour effectuer un troisième redémarrage du personnage..

Cette nouvelle, bien qu’elle ait affecté certains fans du personnage, le plus touché a été Andrew Garfield, qui malgré un contrat pour faire “ The Amazing Spider-Man 3 ” et 4, cela ne s’est jamais concrétisé et a été abandonné pour avoir présenté Tom Holland au MCU.

Cependant, grâce à un nouveau rapport du portail We Got This Covered, il a été révélé que Sony conclurait l’histoire de “ The Amazing Spider-Man 2 ” dans “ Spider-Man 3 ”.

D’une manière ou d’une autre, le studio veut fermer les différentes intrigues que le deuxième film a ouvertes, tout en donnant à Andrew Garfield l’envoyé qu’il mérite. Bien que ce soit une rumeur et que rien d’officiel n’ait été discuté, il faudra attendre ‘Spider-Man 3’ sortira dans toutes les salles en décembre 2021, pour voir si cela est réel.