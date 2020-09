Silk se dirige vers le petit écran dans une série produite par Sony centrée sur le personnage de Marvel. Variety rapporte que Sony Pictures Television développe une série télévisée basée sur le personnage de Spider-Man, avec l’écrivain de Good Trouble Lauren Moon en pourparlers pour scénariser la série.

L’émission n’est actuellement pas associée à un réseau ou à un streamer, bien que le point de vente note qu’Amazon est en pourparlers pour acquérir la série ainsi que d’autres projets potentiels de la série Marvel basés sur des personnages appartenant à Sony. Sony possède les adresses IP de plusieurs personnages liés à Spider-Man et continue de développer des projets côté film aux côtés de 2018’s Venom et du prochain Morbius and Venom: Let There Be Carnage qui sortiront tous les deux l’année prochaine.

Silk est Cindy Moon, qui est une camarade de classe coréenne-américaine de Peter Parker qui a également été mordue par l’araignée radioactive qui Peter Parker ses pouvoirs. Avant qu’elle ne soit connue de qui que ce soit, un homme nommé Ezekiel Sims la localisa et lui proposa son aide pour lui apprendre à utiliser ses pouvoirs. Après un entraînement pendant un certain temps, Ezekiel l’a enfermée dans un bunker pour la protéger de Morlun, un membre d’une famille immortelle connue sous le nom de The Inheritors qui subsiste grâce à la force vitale de «Spider-Totems» tels que Spider-Man et Cindy. Elle a finalement été libérée et a joué un rôle dans plusieurs événements clés de Spider-Man tout en portant son propre titre à travers deux volumes (avec un troisième en attente en raison de la pandémie).

Fait intéressant, Cindy Moon est apparue dans deux films MCU, mais pas en tant que Silk. Tiffany Espensen a joué Cindy Moon dans un camée dans Spider-Man: Retrouvailles et a repris le rôle dans un camée pendant Avengers: guerre à l’infini. La série télévisée n’a pas encore lancé son Cindy, ce qui suggère fortement que la série pourrait ne pas être connectée au MCU.