Malgré le fait qu’il existe de nombreuses productions en développement de l’univers cinématographique Marvel (MCU), les fans sont très impatients de savoir ce que “ Spider-Man 3 ” va présenter. Maintenant, selon un nouveau rapport, il a été révélé que Sony veut présenter MJ de l’univers du film ‘The Amazing Spider-Man’.

Tous les fans savent qu’il existe trois versions des héros arachnides, qui, ils se regrouperont probablement pour affronter un ennemi commun dans la troisième partie de ‘Spider-Man’ du MCU.

Maintenant, selon le portail We Got This Covered, il a été révélé que non seulement les héros seraient dans le même film, mais aussi leurs partenaires, car il est évident que Zendaya est dans le film en tant que MJ, et il y a des rumeurs selon lesquelles Kristen Dunst pourrait revenir en tant que personnage emblématique de la saga Sam Raimi, mais selon le portail Sony, il souhaite également présenter la version de MJ de Shailene Woodley.

Woodley a été choisie pour donner vie à MJ dans les films de “ The Amazing Spider-Man ”, mais malheureusement, elle n’a jamais eu l’occasion de le faire après que ses scènes aient été coupées, et bien que certaines rumeurs aient assuré que l’actrice reviendrait dans la troisième partie de la l’escalade Andrew Garfield, cela n’est jamais arrivé.

Cependant, tout cela dépendrait de la décision de Garfield de rejoindre la franchise, car il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles l’acteur ne veut pas travailler sur la saga des arachnides en raison des problèmes qu’il a eu avec Sony dans le passé. Cependant, les cadres ont grand espoir que l’acteur décidera enfin de revenir..

Pour l’instant, il faudra attendre de voir si tout cela est réalité ou juste une autre rumeur, quand ‘Spider-Man 3’ sortira dans toutes les salles le 17 décembre 2021.