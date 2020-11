A 86 ans, Sophia Loren il est de retour. Après dix ans de silence, l’actrice italienne revient avec “Life before Yes”, (disponible sur Netflix à partir du 13 novembre). Un emploi qui s’interprète comme la fin d’une carrière de 70 ans.

Tout a commencé à l’âge de 17 ans, lorsque Loren a rencontré le célèbre producteur italien Carlo Ponti, qui avait 22 ans son aîné, lors d’un concours en 1951. Le couple a connu des débuts difficiles. Alors que Ponti faisait un test d’écran, un caméraman a crié: “Il est impossible de la photographier. Son visage est trop court, sa bouche est trop grande, son nez est trop long.”

Le producteur, au lieu de se ranger du côté de son éventuelle épouse, qu’il a épousée en 1957, a alimenté les critiques. “Sofia, avez-vous déjà pensé à ça? Vous savez, adoucissez votre ‘profil dominant’.” L’actrice adolescente était furieuse de ce qu’on lui laissait entendre. “Carlo, si vous suggérez que pour faire des films, je devrai me couper un morceau de nez, eh bien je retournerai à Pozzuoli parce que je n’ai pas l’intention de me faire un nez”, répondit-il. Loren s’en souvient dans ses mémoires Hier, Aujourd’hui, Demain: Ma Vie et il affirme n’avoir jamais subi d’opération.

L’actrice garde intact son style de diva, le glamour, l’intensité dramatique, la volupté, la beauté explosive et le pouvoir d’attraction qui ont fait d’elle un mythe érotique depuis des générations et des générations et une muse éternelle et une source d’inspiration constante pour les artistes du monde entier. toutes disciplines.

En tant que légende du septième art, il a servi de modèle pour Penelope Cruz, qui est souvent comparée à la diva italienne.

Une vie de film qui a commencé le 20 septembre 1934 à la maternité pour mères célibataires de la clinique Santa Margherita à Rome. Son père était un jeune homme romain aux origines aristocratiques lointaines qui lui a donné à contrecœur son nom de famille, Scicolone. Romilda, sa mère, éternelle actrice en herbe, est revenue dans sa ville natale, Pozzuoli, près de Naples, lorsque ses rêves de devenir une star de cinéma et l’épouse légitime de l’homme qui l’avait mise enceinte se sont évanouis.

Bien qu’elle n’ait jamais été sans prétendants, le seul homme de sa vie a été Carlo Ponti, un producteur italien qui a fini par devenir son mentor et son grand amour et avec qui elle a eu deux enfants après avoir subi deux fausses couches. “Madame, vous avez des hanches magnifiques, vous êtes une très belle femme, mais elle n’aura jamais d’enfant”, lui a même dit un médecin.

Au début de son histoire d’amour, un titre la hantait pendant des années: «Scandale». En plus de la différence d’âge entre les deux, Ponti était marié et avait deux enfants. L’Italie ultra-conservatrice d’après-guerre n’a pas reconnu le divorce et aux yeux de l’Église et de la société, le producteur était toujours marié à sa première femme et l’actrice n’était «que sa concubine», malgré le fait qu’ils avaient contracté un mariage civil au Mexique en 1957 pour essayer de formaliser leur relation.

Le couple a dû faire face à des accusations de bigamie, au point qu’ils ont dû fuir l’Italie ensemble. Quand elle a remporté la Coupe Volpi au Festival de Venise pour la meilleure actrice pour sa performance dans “L’orchidée noire«Elle n’est restée que quelques heures au Lido, de peur d’être arrêtée. Ils sont finalement devenus mari et femme en 1966, lors d’une cérémonie civile tenue à Paris, après avoir obtenu la nationalité française.

Son travail avec Vittorio De Sica l’a établie comme l’une des actrices les plus recherchées d’Hollywood dans les années 1950, où elle a joué dans des titres tels que “Desire under the Elms” (1958) et “Pride and Passion” (1957). Peu de temps après, en 1961, pour son interprétation magistrale d’une mère qui s’échappe avec sa fille de la Rome occupée par l’Allemagne occupée par la guerre dans «Deux femmes», elle est devenue la première interprète à remporter un Oscar dans un rôle non parlant. anglaise. En 1991, il a reçu un Oscar d’honneur, qui s’ajoute à un flot infini de récompenses internationales.

Cette semaine, Loren a nié que Cary Grant lui ait proposé de publier dans un mémoire sur l’acteur. “C’était un homme très beau et un acteur merveilleux, mais il ne m’a pas proposé.” Bien que la relation n’ait jamais progressé, Grant n’a pas arrêté de penser à elle. Lorsque Loren a déménagé aux États-Unis, elle a continué à lui envoyer de grands bouquets de roses en vue de Ponti.

Edoardo Ponti, son jeune fils et qui l’a déjà dirigée à deux autres reprises, est celui qui l’a convaincue de sortir de sa retraite et de se mettre dans la peau de Madame Rosa, une survivante de l’holocauste qui établit une relation affective avec un enfant immigré. “L’énergie et la passion avec lesquelles il aborde chaque scène sont une merveille à voir”, a déclaré Ponti.

