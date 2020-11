Sophia Loren Il est tombé amoureux des cinéphiles du monde entier avec cette scène séduisante dansant le flamenco dans son premier film américain, mais le public n’était pas le seul. Votre partenaire Bourse Cary il ne pouvait pas résister non plus.

Sophia Loren Oui Bourse Cary ils étaient les protagonistes de l’une des histoires d’amour les plus passionnantes de Golden Hollywood. La chimie naturelle qu’ils partageaient au milieu du siècle a traversé l’écran dans les deux films qu’ils ont tournés ensemble et l’amour frénétique que l’idole hollywoodienne ressentait pour la beauté exotique italienne a donné naissance à des mythes et des légendes qui maintenant, plus de six décennies plus tard, le l’actrice s’éclaircit une fois pour toutes.

Cary Grant et Sophia Loren (Radialpress, Gtres)

Depuis qu’ils ont vécu leur romance pendant le tournage de Pride and Passion (1957) en Espagne, une rumeur a circulé selon laquelle Cary Grant est un romantique sans espoir qui, bien qu’il soit marié à Betsy Drake à cette époque et ait 30 ans de plus que l’actrice, Il lui avait posé la question sur le plateau. Mais 23 ans plus tard, Sophia Loren révèle que cela ne s’est jamais produit.

“Cary Grant était un homme très séduisant et un acteur merveilleux, mais il ne m’a pas demandé de l’épouser. “ a condamné la star de 86 ans lors d’une interview avec Radio Times (via The Guardian). Comme il l’explique, il aurait été “impossible” pour l’acteur anglais de demander sa main pendant le tournage. «Je veux dire, comment demandez-vous le mariage en faisant un film? C’est impossible », a-t-il condamné.

Pride and Passion fut la première production américaine de Loren aux États-Unis, et avec pas moins de deux hommes de premier plan comme Cary Grant et Frank Sinatra, avec lesquels il noua une amitié immédiate. L’amitié qui peu à peu est devenue quelque chose de plus avec l’acteur le plus populaire de l’époque. Elle avait 23 ans et lui 53 ans, mais la jeune Sophia était amoureuse d’un autre homme et cette passion qu’elle ressentait pour Cary ne suffisait pas à lui faire oublier. “Nous avions une belle relation, mais j’avais 23 ans et Cary était beaucoup plus âgé”, se souvient-elle dans la même interview expliquant qu’en réalité, elle était amoureuse du producteur Carlo Ponti.

«Quand tu as 23 ans, tes idées sur l’amour ne sont pas claires. Vous ne savez pas ce que vous faites. C’était mon premier film américain et il se passait beaucoup de choses dans ma vie, mais j’avais rencontré un homme en Italie, Carlo Ponti, dont je suis tombé amoureux », ajoute-t-il.

Sophia était adolescente lorsqu’elle a été découverte par Ponti lors d’un concours de beauté alors qu’il faisait partie du jury, plus tard responsable de son ouverture vers la célébrité (il a suggéré son nom au directeur de Pride and Passion, Stanley Kramer). Mais lorsque les sentiments dans la relation professionnelle ont commencé à changer, Ponti – qui avait également 22 ans de plus qu’elle – s’est mariée et le divorce était illégal en Italie. Sophia est venue aux États-Unis blessée par le manque d’avenir dans leur relation clandestine, tombant dans les bras de Cary qui lui écrivait des lettres d’amour pratiquement quotidiennement.

Dans ses mémoires de 2014, Hier, Aujourd’hui et Demain, Sophia a écrit sur ce chapitre de sa vie avec Cary, décrivant comment elle avait insisté pour la conquérir malgré son mariage avec sa troisième femme. Dans le livre, l’actrice inclut certaines des lettres qu’elle lui a envoyées pendant le tournage, où elle lui a demandé de prier ensemble pour l’avenir des deux. “Si vous pensez et priez avec moi dans le même but, tout ira bien et la vie sera belle”, écrit-il dans l’un d’eux. Il a même révélé comment il avait fait pression sur elle pour qu’elle soit ensemble: «Pardonne-moi ma chère. Je te pousse trop fort. Priez – et je le ferai aussi – jusqu’à la semaine prochaine ».

Malgré la rupture de la romance la même année, les deux sont restés amis, parlant au téléphone et écrivant des lettres, travaillant à nouveau ensemble sur Floating Home (1958). «Je devais prendre une décision, Carlo était italien, il appartenait à mon monde. Je sais que c’était le bon choix pour moi », a-t-il déclaré dans une interview en 2012 (via The Guardian). «J’étais amoureuse de mon mari. Elle était très affectueuse avec Cary mais elle avait 23 ans. Je ne pouvais pas décider d’épouser un géant d’un autre pays et de quitter Carlo. Je n’avais pas envie de faire ce grand pas. “

Comment la rumeur de la prétendue proposition de mariage est-elle née alors? Eh bien, la même frénésie qui supposait la romance clandestine entre les tabloïds et une autre biographie qui la suggérait comme celle publiée en 2017 par Cindy De La Hoz intitulée Sophia Loren: star de cinéma à l’italienne, où l’écrivain souligne que Cary Grant a mis fin à «la cœur brisé “après lui avoir demandé de l’épouser” deux ou trois fois “(via Fox News). Curieusement, ce livre avait reçu la bénédiction du fils de Sophia, Edoardo Ponti, il est donc frappant que maintenant l’actrice le nie enfin.

Malgré la rupture lorsque Loren a choisi Ponti, la presse tabloïd s’est régalée de titres et de colonnes pleins de rumeurs lorsque le couple a joué dans un autre film ensemble en 1958, la comédie romantique Floating Home. L’idée était venue de la propre femme de Grant qui devait jouer dans le film à ses côtés, mais à mesure que le mariage se détériorait, elle a été remplacée par Sophia Loren. La tension sexuelle qui existait encore entre la jeune femme italienne et l’idole de masse a tellement bouleversé le réalisateur Melville Shavelson qu’il s’est plaint plus tard de la difficulté pour lui de tourner le film.

Mais peu importe la tension et la chimie qu’il y avait, Sophia avait déjà pris sa décision et épousé Ponti au Mexique après avoir divorcé de sa femme là-bas. Mais comme le divorce était illégal en Italie, ils ont été menacés. S’il retournait au pays, il serait accusé de bigamie et elle de concubinage, et en 1962 ils annulaient le mariage. Quelque temps plus tard, ils déménagent tous les trois en France: Sophia, Carlo et sa femme, Giuliana, pour devenir citoyens français et y obtenir le divorce. Et c’est ce qu’ils ont fait. Finalement, Loren et Ponti se sont mariés en 1966 et ils sont restés ensemble jusqu’à sa mort à 94 ans en 2007.

A 86 ans, Sophia dit ne pas regretter d’avoir choisi Carlo mais regrette de ne pas avoir eu de mariage blanc. «J’ai toujours essayé de vivre sans regrets. Je pense avoir atteint une vie paisible. J’ai tout ce que j’ai toujours voulu, c’est-à-dire une famille merveilleuse et de précieux petits-enfants. Mon seul petit regret est que je ne me suis pas mariée en blanc. C’était le rêve de ma vie et ça continue de l’être ».

Actuellement Sophia est sortie de sa retraite volontaire pour retourner au cinéma avec son fils réalisateur, Edoardo Ponti, dans le film Life ahead for Netflix, qui débarque sur la plateforme le 13 novembre.

