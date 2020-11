Après une décennie d’absence des écrans, l’actrice deux fois oscarisée Sophia Loren revient avec un film aussi émouvant qu’attachant intitulé The Life Ahead. Mais il ne le fait pas seul, car ce nouveau projet de film Netflix a été accompagné de la voix du chanteur italien et lauréat d’un Grammy. Laura Pausini, qui cette fois interprète le thème «Io Sì».

La chanson «Io Sì» est co-écrit par Laura Pausini et la onze nominée aux Oscars Diane Warren. Lors d’un entretien avec Variety, Laura Pausini s’est montrée extrêmement flattée et excitée de pouvoir collaborer musicalement sur Life Before Yes, et n’a pas hésité à montrer son admiration pour le retour de Sophia Loren au cinéma, qu’elle connaît depuis plusieurs années.

«Cette chanson m’a ému depuis la première fois que je l’ai entendue. Ce fut un grand plaisir d’avoir l’opportunité de collaborer avec Diane Warren. Nous nous sommes rencontrés il y a de nombreuses années, mais nous avons eu raison de choisir ce moment particulier pour notre première collaboration. Je l’admire beaucoup et quand elle m’a appelé pour proposer la chanson, j’ai compris que le moment était enfin venu pour nos carrières de coïncider. Je suis tellement excité de revoir Sophia à l’écran. J’apprécie votre générosité dans l’interprétation d’une histoire italienne très intense, avec une cause sociale importante qui, malheureusement, existe toujours. Edoardo Ponti m’a envoyé le film à l’avance cet été et m’a dit qu’il voulait tellement que ma voix porte le message du film au monde entier et j’étais tellement flatté », a déclaré Pausini.

À travers un audiovisuel que la chanteuse italienne a mis en ligne sur ses réseaux sociaux, elle a également expliqué comment le projet avait frappé à ses portes:

Il est important de noter que la chanson “Io Sì” semble être un candidat sérieux pour chercher une nomination aux Oscars dans la catégorie de la meilleure chanson originale lors de la prochaine cérémonie qui se tiendra le 25 avril 2021. De plus, Sophia Loren chercherait une autre nomination dans la catégorie Meilleure actrice (via Variety).

De quoi ça parle?

Life Before You est un film réalisé par Edoardo Ponti, fils de Sophia Loren. Le film se déroule sur la côte italienne où Madame Rose (Loren), une survivante de l’Holocauste, prend dans un garçon musulman sénégalais nommé Momo (Ibrahima Gueye) qui l’a volée et vit dans la rue.

Jeter

Le film met en vedette Sophia Loren, icône du cinéma italien et mondial, accompagnée du jeune acteur Ibrahima Gueye. Le casting est complété par les performances de Renato Carpentieri, Francesco Cassano, Babak Karimi, entre autres.

Date de sortie

La vie avant qu’elle ne libère le passé 13 novembre 2020 via les écrans Netflix. Il faut ajouter que sur le célèbre site Rotten Tomatoes, le film a recueilli de très bonnes critiques de la part de critiques qui lui ont donné 93% d’approbation, alors que le public s’est également montré bienveillant en lui accordant 80% d’approbation.

Vidéo musicale

The Life Ahead est également accompagné du clip officiel de «Io Sì», qui a également été réalisé par Edoardo Ponti et qui entrecoupe des scènes du long métrage, ainsi que des gros plans de Laura Pausini, qui est accompagnée d’un groupe de femmes de nationalités différentes pour donner une voix (de la synchronisation labiale) au thème de d’une manière tellement émotionnelle et même entre les larmes. Notamment, Sophia Loren fait également une apparition à la fin du clip.

Musique

«Io Sì» Non seulement il se vante de sa version en italien, mais Laura Pausini interprète également la chanson en espagnol, anglais, français et portugais. Ci-dessous, vous pouvez profiter de la chanson dans ses 5 langues différentes:

ITALIEN: «Io Sì».

ESPAGNOL: «Je fais».

ANGLAIS: «Vu».

FRANÇAIS: «Moi sì».

PORTUGAIS: «Eu Sim».

Affiche officielle

Galerie

La vie avant elle Laura Pausini Sophia Loren



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.