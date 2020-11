Si le mois dernier nous avons annoncé comment Sophia Loren J’allais retourner au cinéma après être resté loin des caméras pendant près de 11 ans, maintenant on peut enfin voir le premier trailer de La vie à venir (La vita davanti a se), le film de Netflix où la romaine de 86 ans a été dirigée par son propre fils, Edoardo Ponti.

Et tout indique que nous pourrions être confrontés à un retour triomphant avec un rôle loin du glamour et de l’éclat qui le caractérisent tant pour entrer dans un drame baigné d’humanité.

La vie devant elle, la romaine de 86 ans promet de nous faire pleurer en se mettant à nouveau devant les caméras et sur les ordres de son fils réalisateur. (Image: Regine de Lazzaris ala Greta)

Plus

Le film, dont nous pensions que le titre en espagnol allait être Madame Rosa et Momo, promet de nous ramener à la grande star italienne des années 50, 60 et 70 dans toute sa splendeur artistique, incarnant une survivante juive de l’Holocauste qui dans sa petite pension tente de s’occuper et élever les enfants de travailleuses du sexe décédées.

Cependant, sa stabilité change lorsque son personnage, Madame Rose, faire des amis avec Momo (Ibrahima Gueye), un orphelin sénégalais de 12 ans qui tentait de lui voler un chandelier, dans ce qui sera certainement l’un des drames les plus émouvants de la saison. Une histoire d’amour et d’amitié entre deux personnes séparées par l’âge, la religion, la race et la culture, et pourtant intimement unies par les tragédies de la vie.

La bande-annonce nous montre une Sophia Loren dévouée à son rôle, pratiquement sans maquillage, laissant les traces de la vie faire partie d’un personnage qui vit avec les fantômes du passé tout en avançant. Une œuvre dont on ne serait pas surpris si elle la place sur la carte des récompenses internationales, ou du moins européennes, dans les mois à venir.

Il est à noter que Life ahead est la deuxième adaptation faite du roman homonyme de Romain Gary, qui avait déjà été transformé en film en 1977 avec Simone Signoret comme personnage principal. A cette occasion, l’action du roman – qui se déroule à Paris – se déplace à Bari, dans la région italienne des Pouilles.

Loren, qui en 1962 a remporté le Oscar de la meilleure actrice pour son travail sur le film Vittorio De Sica Deux femmes, a collaboré à deux reprises avec son fils: le film Parmi les étrangers (2002) et le court métrage Voix humaine (2014). En revanche, ce sera la première fois que l’on verra l’actrice sur grand écran depuis sa dernière première commerciale, Ma maison est pleine de miroirs (2010).

Avec un casting principal qui complète Renato carpentieri, La vie à venir peut être vue sur Netflix à partir de la prochaine 13 novembre. Rappelez-vous que cette année, la plate-forme a encore d’autres premières en attente, telles que Hillbilly, une élégie rurale (24 novembre), Mank (4 décembre), Le bal (11 décembre), La mère du blues (18 décembre) ou Ciel de minuit (Décembre).

