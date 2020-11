C’est curieux, mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’y a pas beaucoup d’œuvres cinématographiques axées sur la figure de Sor Juana Inés de la Cruz. En dépit d’être un symbole de la culture dans notre pays, rares sont les cinéastes qui ont osé capturer leurs contributions et leurs luttes sur grand ou petit écran.

La bonne nouvelle est que, bien que rares, les hommages qui ont été rendus à la grande féministe et poète de la Nouvelle-Espagne sont tous très remarquables. Pour cette raison, nous avons pris la tâche de les rassembler ici, pour célébrer l’héritage du «Phénix d’Amérique».

Voici les meilleurs portraits de Sor Juana au cinéma et à la télévision:

Sor Juana Inés de la Cruz (1935)

Ce long métrage, réalisé par Ramón Peón et mettant en vedette Andrea Palma dans le rôle de la dixième muse, a été le premier document audiovisuel fictif basé sur la vie de ce grand représentant de la littérature mexicaine.

Malheureusement, les images ont été perdues au fil du temps et sont maintenant presque impossibles à trouver. En fait, c’est le seul extrait disponible pour consultation en ligne. On se souvient du projet pour avoir eu la direction photographique du Canadien Alex Phillips.

Sor Juana Inés de la Cruz, ou les pièges de la foi (1988)

Octavio Paz a écrit le scénario de ce documentaire, réalisé par le réalisateur aux multiples facettes et primé Nicolás Echevarría. Il est basé sur un essai que Paz lui-même a publié il y a six ans.

Moi, le pire de tous (1990)

Probablement l’œuvre la plus mémorable inspirée de Sor Juana à la télévision et au cinéma. Le film, écrit et réalisé par la célèbre cinéaste argentine María Luisa Bemberg, est également basé sur l’essai susmentionné.

Il prend comme axe principal du récit les dernières années de la vie de son protagoniste et se concentre sur tous les obstacles qu’il a dû traverser pour suivre ses convictions. Il mettait en vedette la star d’Assumpta Serna.

Les passions de Sor Juana (2004)

Ici, nous ne sommes pas face à un film strictement biographique, puisqu’il s’agit d’une intrigue tout à fait originale.

La vérité est que la proposition semble extrêmement intéressante: un jour, l’esprit de Juana de Asbaje prend le contrôle du corps de Jimena, une étudiante du XXIe siècle. À travers les yeux de la jeune fille, le poète est étonné de toutes les avancées technologiques, mais il est déçu de constater que la société a fait très peu de progrès.

Juana Ines (2016)

Cette mini-série de sept chapitres produite par Canal Once est innovante car elle présente différents points de vue liés à la vie de l’écrivain et à sa relation avec l’église. Il met en vedette Arcelia Ramírez.

L’émission a connu un tel succès sur le signal polytechnique que plus tard un certain géant du streaming avec un «N» dans son logo a acquis les droits de distribution sur le territoire national.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.